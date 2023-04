Le Donnalisi aggrediscono Oriana dopo il GF Vip: scoppia il delirio, pubblico indignato – VIDEO

Nel corso della finale del GF Vip sarebbe accaduto davvero di tutto. Oltre allo scontro fisico tra Antonella e Micol anche Oriana sarebbe stata presa di mira in malo modo dalle fan dei Donnalisi.

In queste ore in rete è spuntato addirittura un video che dimostra quanto appena detto. Inutile dire quanto il pubblico si sia arrabbiato ed indignato per l’accaduto.

Oriana Marzoli aggredita in studio dalle fan dei Donnalisi

Il video incriminato circola da ieri sui social ma quasi nessuno aveva capito cosa urlavano le fan dei Donnalisi ad Oriana. Se inizialmente, non si comprendeva bene cosa avessero detto un gruppetto di scalmanate, proprio pipol (che ha condiviso la clip iniziale) ha fatto il punto della situazione.

Oriana dopo la proclamazione di Nikita come vincitrice della settima edizione del GF Vip, in studio, è stata aggredita verbalmente da alcune fan della Pelizon e di Antonella Fiordelisi. “Noi di Pipol eravamo presenti e abbiamo assistito a diversi atteggiamenti maleducati nei confronti della seconda classificata.

” Tra le frasi incriminati, fallita, fai schifo, rassegnati stronza... Tutto questo contornato da gesti volgari. Oriana, con classe, ha risposto sorridendo. Insomma, una vera e propria vergogna!

Le hanno fatto provare un decimo di quello che lei e il suo gruppetto di bulli hanno fatto a Nikita e Antonella per 6 mesi 🤫 Brave Nikiters e Donnalisi!#gfvip #nikiters #donnalisi #oriele #incorvassi pic.twitter.com/xI96j7IDzS — Andrés (@AndresManaj) April 4, 2023

Fan indignati per l’accaduto

Quella che doveva essere una serata di divertimento e di gioia per alcuni concorrenti del GF Vip è stato totalmente diverso. C’è da dire che Oriana rispondendo con il sorriso ha saputo tenere testa alle giovani ma quel che è certo è che queste cose non si fanno. Perchè accanirsi così contro una persona? E per cosa poi? Queste sono solo alcune delle domande che pongono i telespettatori indignati per quanto successo alla modella venezuelana.