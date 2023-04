Il Paradiso delle signore trama 11 aprile: Tancredi ha un malore, Ludovica in difficoltà

La trama della puntata dell’11 aprile del Paradiso delle signore rivela che Vito sarà in procinto di partire per l’Australia. Prima di farlo, però, deciderà di mettere in atto un ultimo tentativo nella speranza di riconquistare la sua amata.

Per quanto riguarda Tancredi, invece, le sue condizioni di salute si aggraveranno, al punto che l’uomo avrà un malore. Matilde, intanto, ignara di tutto, avrà un momento di nostalgia con Vittorio. In merito a Ludovica, la ragazza si troverà ad affrontare una difficoltà.

Malore per Tancredi al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata dell’11 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Vito sarà in procinto di partire per l’Australia. Il ragazzo, però, non vuole andare via senza prima fare un ultimo tentativo con Maria. A tal riguardo, si farà aiutare da Alfredo, il quale si mostrerà particolarmente propenso ad aiutarlo. Per farlo, chiederà una mano anche ad Irene. Maria riuscirà a cambiare idea sul conto di Vito?

Su di un altro versante, poi, vedremo che Tancredi starà molto male. L’uomo, infatti, arriverà ad avere un malore per il quale verrà soccorso da Marco. Quest’ultimo interverrà tempestivamente e accompagnerà il fratello in ospedale. Il ragazzo, inoltre, esorterà l’uomo ad essere onesto con Matilde e a rivelarle tutto. Che cosa deciderà di fare Tancredi? Asseconderà questa volontà oppure no?

Trama 11 aprile: Ludovica e Marcello pericolosamente vicini

Le anticipazioni dell’episodio dell’11 aprile del Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Matilde, ignara delle condizioni di salute di suo marito, si troverà ad avere un momento di sconforto e malinconia. In particolar modo, infatti, insieme a Vittorio si troverà a riflettere sul momento in cui la fabbrica è stata avvolta dalle fiamme. Nel frattempo, poi, Adelaide sarà fuori Milano e Ludovica si troverà in difficoltà.

In particolar modo, infatti, vedremo che la giovane non saprà come gestire un problema sorto al circolo e non saprà proprio in che modo venirne a capo. Per sua fortuna, però, ci sarà Marcello, il quale deciderà di venire in suo aiuto. Il ragazzo si offrirà di darle una mano per risolvere la questione. Trascorrere del tempo insieme, però, non farà altro che far tornare alla mente dei due giovani i ricordi inerenti la loro relazione. Che cosa succederà, dunque, tra loro? Ci sarà un riavvicinamento pericoloso?