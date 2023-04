Uomini e donne, passione alle stelle tra Alessio e Lavinia: “una notte di fuoco”

Ieri abbiamo visto su Canale 5 in onda la scelta di Lavinia Mauro. La giovane tronista dopo sette mesi ha deciso di lasciare il programma assieme ad Alessio Corvino.

Pochi dubbi da parte dei telespettatori su chi sarebbe stato il fortunato, dato che l’attrazione che li legava era indiscutibile. Ma cosa è accaduto dopo che la nuova coppia ha lasciato gli studi di Uomini e donne? Cosa hanno fatto Alessio e Lavinia?

Uomini e donne, Lavinia e Alessio dopo la scelta

Stando a quanto trapela dalle news fornite da chi si trovava nei corridoi degli studi Elios di Roma (dove si registra Uomini e Donne) quando Lavinia Mauro e Alessio Corvino sono usciti dalla studio, la coppia dopo aver salutato tutti si è chiusa per un po’ in camerino

. Qui la nuova coppia è intervistata dalla redazione e poi hanno lasciato la tronista e il corteggiatore da soli per assicurare loro finalmente un po’ di privacy. Il loro percorso non è stato tutto rose e fiori. Nel corso di questi mesi, la giovane ha avuto diversi dubbi sul suo fidanzato tanto che in alcune occasioni Corvino ha lasciato il programma.

Notte di fuoco tra Alessio e Lavinia: i dettagli

La nuova coppia di Uomini e Donne formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino si è recata in hotel. Anche il tragitto con auto lo hanno fatto insieme cosa differente invece per Federico Nicotera e Carola Carpanelli.

Sono arrivati a destinazione prima di sera, si sono rinchiusi in camera e non si sono visti fino al tardo mattino del giorno dopo, avvero la domenica. Insomma, ci sono pochi dubbi sul fatto che alla fine sia esplosa la passione... Del resto proprio nelle ultime registrazioni non è apparso a nessuno indifferente l’attrazione fisica che legava. L’unica cosa che possiamo augurargli è tanta felicità