Uomini e Donne lunedì 10 aprile non va in onda: cosa lo sostituirà e quando torna

Lunedì 10 aprile Uomini e Donne non andrà in onda. La trasmissione pomeridiana condotta da Maria De Filippi si prende una breve pausa in occasione delle festività pasquali. Nel giorno di pasquetta, o lunedì dell’Angelo che dir si voglia, il talk show incentrato sui sentimenti sarà sostituito.

Vediamo, dunque, cosa andrà in onda su Canale 5 al suo posto. Inoltre scopriamo anche come cambierà la programmazione della rete in tale giornata e quando tornerà regolarmente in onda l’appuntamento con il dating show.

Uomini e Donne non va in onda, quando ritorna e variazioni di orario

Come di consueto, nel giorno di Pasquetta, lunedì 10 aprile, Uomini e Donne non andrà in onda. La trasmissione di Maria De Filippi subirà una sospensione di un solo giorno. Il regolare appuntamento con il programma, infatti, è previsto per martedì 11 aprile. Ad ogni modo, c’è da fare anche una precisazione in merito all’orario di messa in onda del talk show. Esso, di solito, inizia alle 14:45 in punto, sempre su Canale 5 naturalmente.

La messa in onda di martedì 11 aprile, invece, è stata leggermente anticipata. Stando alla programmazione Mediaset, infatti, Maria De Filippi tornerà ad intrattenere i suoi telespettatori con le appassionanti storie degli esponenti del trono classico e over a partire dalle ore 14:39. Si tratta di una leggera variazione dovuta, probabilmente ad esigente specifiche di palinsesto.

Cosa sostituirà UeD il 10 aprile e tutta la programmazione cambiata di tale giorno

Per quanto riguarda il contenuto che andrà in onda lunedì 10 aprile in sostituzione di Uomini e Donne si tratta di un film. Subito dopo l’appuntamento con Beautiful, previsto sempre a partire dalle 13:42 circa, comincerà un film intitolato Adeline. Esso andrà in onda fino alle 16:17. Successivamente, poi, ci sarà il consueto appuntamento con il daytime di Amici di Maria De Filippi.

In tale giornata,, però, ci saranno anche altri programmi che non andranno in onda. Partendo dalla mattina, infatti, vediamo che l’appuntamento con Mattino 5 salterà. La trasmissione sarà sostituita dal film Il mestiere della vita. Al pomeriggio, invece, anche Barbara D’Urso andrà in ferie per un giorno, in quanto Pomeriggio 5 sarà sostituito dal film Incontro con il passato di Rosamunde Pilcker. A seguire tutto andrà in onda regolarmente, mentre la sera ci sarà la proiezione del film Belle e Sebastian. Dalla settimana successiva, poi, le serate del lunedì saranno occupate dalla messa in onda della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.