Oroscopo 11 aprile 2023: Gemelli concentrati sul futuro, Sagittario guardano al passato

Le previsioni dell’oroscopo dell’11 aprile invitano i Vergine ad avere gli occhi aperti. I Bilancia, invece, dovrebbero ascoltare di più il proprio cuore

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Cercate di essere un po’ più attenti alle conseguenze delle vostre azioni. Spesso agite senza curarvi troppo di quello che pensano gli altri. In amore è tempo di tirare un po’ le somme.

Toro. Ci vuole coraggio nella vita per riuscire a raggiungere traguardi importanti e voi di solito ne avete da vendere. Attenti, però, a non calpestare i sentimenti di una persona cara pur di ottenere i vostri obiettivi.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo dell’11 aprile vi vedono molto proiettati sul futuro. Cercate di essere risoluti, ma al contempo di non trascurare nessun aspetto di un ipotetico nuovo progetto in vista per voi.

Cancro. Le stelle vi invitano ad essere più pazienti. In amore potrebbe risolversi in bene una questione. Per quanto riguarda l’aspetto professionale, invece, questo è un momento piuttosto sereno dal punto di vista finanziario.

Leone. Giornata molto produttiva per voi. Imparate dai vostri errori a capire quale sia la strategia migliore da adoperare per emergere in quello che fate. Spesso giocare un po’ d’astuzia è un bene.

Vergine. Aprite gli occhi e prestate attenzione alle persone di cui vi circondate. Non tutti si stano comportando in modo sincero e onesto nei vostri riguardi. Specie nel lavoro bisogna essere sempre preparati all’imprevisto.

Previsioni 11 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dovete tenere più conto di quella che è la sfera emozionale. Spesso siete spinti solamente dal desiderio di fare ciò che è giusto e di portare a termine i vostri compiti, senza curarvi dei vostri stessi sentimenti.

Scorpione. Nel lavoro è importante mettere in chiaro alcuni aspetti. Se non vi sta bene una cosa non dovete necessariamente acconsentire. Con garbo ed educazione riuscirete ad ottenere tutto quello che volete.

Sagittario. I nati sotto questo segno sono un po’ malinconici. Le previsioni dell’oroscopo dell’11 aprile, infatti, vi invitano a guardare un po’ di più al presente e, di conseguenza, anche al futuro.

Capricorno. Se siete alla ricerca del “vostro posto nel mondo”, forse esso non è poi così lontano. In amore è tempo di essere audaci e di non aspettare che siano gli altri a fare passi nei vostri confronti.

Acquario. Buon momento per pensare in grande. Se state valutando di espandervi professionalmente o di allargare la famiglia, questo è un ottimo momento. Cogliete al volo le occasioni propizie..

Pesci. Le stelle vi esortano ad essere più fiduciosi. Nel prossimo futuro ci sono delle belle novità in arrivo, quindi, cercate di essere propensi ai cambiamenti e a intraprendere delle nuove esperienze.