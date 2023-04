Il Paradiso delle signore spoiler 12 aprile: Marco ha dei sospetti su Tancredi

Gli spoiler della puntata del 12 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Marco avrà una conversazione molto interessante con Vittorio, a seguito della quale avrà dei sospetti su Tancredi. Il riavvicinamento tra Marcello e Ludovica diventerà sempre più pericoloso, ma loro non saranno l’unica coppia a trovare un punto d’incontro.

Anche Gemma e Marco, infatti, si troveranno a confrontarsi più volte su alcune tematiche e sembreranno tornare ad essere in sintonia. Maria, intanto, prenderà una decisione per quanto riguarda Vito. Vediamo nel dettaglio quello che succederà.

Marco inizia a sospettare di Tancredi al Paradiso delle signore

Nella puntata di mercoledì 12 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Marco comincerà a farsi delle domande su Tancredi. Nello specifico, infatti, il giovane si chiederà per quale ragione suo fratello proprio non riesce a rassegnarsi sull0incendio divampato nella fabbrica di famiglia, il quale ha devastato tutto. A tal riguardo, dunque, il ragazzo comincerà a fare delle “indagini”.

A seguito di una chiacchierata piuttosto lunga ed interessante con Vittorio, infatti, il giovane comincerà ad avere dei sospetti. Marco capirà che, molto probabilmente, Tancredi c’entra qualcosa con quello che è accaduto in fabbrica un po’ di tempo fa. Come deciderà di reagire e di muoversi a riguardo? Su di un altro versante, poi, vedremo che Maria prenderà una decisione per quanto riguarda Vito.

Spoiler 12 aprile: riavvicinamenti tra ex

Nello specifico, nella putata del 12 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Maria deciderà di non credere alle scuse di Vito e, di conseguenza, non lo perdonerà. Questa presa di posizione da parte della ragazza, chiaramente, spingerà il giovane ha prendere una decisione drastica a sua volta. In particolare, infatti, il protagonista si accingerà a lasciare Milano per partire alla volta dell’Australia. Stavolta sembrerà proprio che nulla possa fermarlo o fargli cambiare idea.

Marcello e Ludovica, intanto, saranno sempre più complici. Passeggiare nel viale dei ricordi non farà altro che far riaffiorare nei due dei vecchi impulsi e delle emozioni. Salvatore, dal canto suo, si sentirà in dovere di dare un consiglio al suo amico. In particolare, lo esorterà ad andarci con i piedi di piombo con la Brancia. Anche tra Marco e Gemma ci sarà un bel riavvicinamento. Il ragazzo è molto preoccupato per suo fratello e la giovane si mostrerà molto disponibile a offrirgli manforte.