Uomini e Donne bufera contro lo speciale sulla scelta di Lavinia: spuntano ingiustizie

La prima parte della puntata del 5 aprile di Uomini e Donne è stata incentrata su di uno speciale sulla scelta di Lavinia Mauro. Ieri è andato in onda il momento conclusivo del percorso della tronista e quest’oggi sarebbe dovuta cominciare una nuova puntata del talk show pomeridiano.

Le cose, però, sono andate in maniera un po’ differente. La messa in onda odierna, infatti, è stata incentrata sul “dopo-scelta” della ragazza. Gli utenti del web, però, sono apparsi piuttosto scontenti di questa decisione. Vediamo cosa è successo.

Lo speciale inatteso sulla scelta di Lavinia Mauro

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne c’è stato uno speciale sulla scelta di Lavinia Mauro. Invece di partire, come previsto, il contenuto di una nuova registrazione, Maria De Filippi ha deciso di dedicare maggiore spazio a questa tronista, la quale ha dato luogo al percorso più lungo mai fatto in trasmissione. Lavinia, infatti, è stata nel programma per ben 7 mesi.

A inizio puntata, infatti, p stato trasmesso il momento della scelta e i commenti a caldo dei due ragazzi. Lavinia e Alessio sono andati dietro le quinte e si sono scambiati i numeri e le prime riflessioni. Successivamente, poi, sono entrati anche Federico e Carola e i quattro hanno chiacchierato amabilmente. In seguito, poi, è stato trasmesso un filmato in cui i due piccioncini si sono recati in hotel per trascorrere la prima notte insieme. (Continua dopo il video)

Pubblico di Uomini e Donne in protesta contro il programma

I due hanno dormito in camere separate, ma hanno trascorso insieme sia la sera, sia la mattina successiva. Ad ogni modo, questo blocco dedicato allo speciale sulla scelta di Lavinia a Uomini e Donne non ha affatto entusiasmato i telespettatori della trasmissione. In molti, infatti, si sono riversati sui social per esprimere dei feedback del tutto negativi. La maggior parte degli utenti, se non tutti, hanno sbottato contro il programma per la monotonia dei contenuti trasmessi.

Inoltre, alcuni hanno sollevato anche delle ingiustizie. Nel dettaglio, a Lavinia è stato dedicato un intero blocco post scelta, mentre Federico e Carola sono stati liquidati in fretta e furia. Ad ogni modo, per la gioia di tutti i telespettatori in protesta, lo speciale è durato all’incirca un quarto d’ora. Una volta trascorso tale lasso di tempo, infatti, è partita una nuova registrazione, nello specifico, quella incominciata domenica 2 aprile.