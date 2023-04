Uomini e donne anticipazioni, scoppia il putiferio tra Nicole e Roberta: volano insulti e parolacce

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che tra Nicole e Roberta ormai è guerra aperta.La puntata di domani comincerà proprio parlando del trono della Santinelli. La tronista ha portato in esterna Cristian e ha rivelato a sorpresa che é lui il corteggiatore che l’ha presa di più.

Nonostante ciò, con lui non é scattato il bacio a differenza di quanto successo nelle scorse esterne sia con Andrea Foriglio che con Carlo Alberto Mancini, che in effetti sembravano essere i suoi preferiti, visto anche quante volte li ha portati in esterna. Ma cosa è successo dopo? Possiamo già dirvi un vero putiferio…Vediamo i dettagli

Nicole Santinelli nel mirino: cosa non è piaciuto

A Nicole Santinelli gli è stato fatto fatto notare il suo comportamento e lei si è giustificata dicendo che ha fatto un errore a baciarsi subito con loro. A questo punto è intervenuta Roberta Di Padua, la quale ne ha approfittato per attaccare nuovamente la tronista dandole volgarmente della “freg*a moscia”..

C’è da dire che proprio nella puntata di oggi ad andarle contro anche Gianni Sperti che fino a questo momento l’ha sempre sostenuta. L’opinionista inoltre non ha approvato il fatto che lei e i suoi corteggiatori parlano in camerino e non è affatto educato nei confronti dei collaboratori e degli altri ragazzi presenti.

Roberta di Padua e la tronista ai ferri corti: lite sfiorata

Non contenta, ci fanno sapere le anticipazioni ,Roberta ha attaccato anche i corteggiatori di Nicole Santinelli, affermando che sono dei sottoni e che fanno qualsiasi cosa lei chieda loro.

Da qui tra le due donne è nata l’ennesimo scontro e la Di Padua è apparsa sempre più furiosa tanto da far scattare quasi una rissa tra le due. Fortunatamente però Maria De Filippi ha evitato il peggio anche questa volta…