Silvia Toffanin blocca l’ospitata di molti Vipponi: ecco chi non vuole nel suo salotto di Verissimo

Come in molti avranno notato quest’anno il GF Vip non è stato “protagonista” di Verissimo e, tranne qualche rara occasione, dalla Toffanin sono stati ospitati pochi personaggi provenienti dal reality show condotto da Signorini.

Tra questi “eletti”, la reazione del programma di punta del weekend Mediaset ha scelto di ospitare non la prima classificata ma quella arrivata al secondo posto Oriana.

Verissimo anticipazioni: Silvia Toffanin rinuncia alla vincitrice del GF Vip

Oriana Marzoli questo week end sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin. L’ex vippona parlerà della sua esperienza nel reality di Canale 5 ma anche della sua storia nata con Daniele Dal Moro nel programma. Grazie al GF Vip la venezuelana ha avuto un ottimo seguito sia sui social che da parte dello stesso pubblico televisivo italiano.

Fino ad oggi di lei si sapeva poco e nulla ma adesso possiamo dire che è diventata una delle show girl più ricercate sul piccolo schermo. Ma perchè diversamente dagli altri anni, Silvia non ha voluto intervistare la vincitrice di questa settima edizione? Al momento non si hanno aggiornamenti su questa scelta ma è molto probabile che Nikita abbia già qualche altro impegno…

La decisione di Pier Silvio Berlusconi sul GF Vip

Come detto in precedenza, rispetto agli altri anni, Silvia Toffanin come in molti avranno notato non ha avuto molti ospiti che hanno partecipato al GF Vip. C’è da dire che questa edizione non è stata una delle migliori, non in termini di ascolti, ma parliamo di atteggiamenti da parte dei concorrenti.

I ragazzi infatti oltre ad essere stati richiamati diverse volte dal conduttore, hanno addirittura fatto intervenire Pier Silvio che ha preso una posizione molto significativa. Berlusconi, ha imposto regole rigidissime a tutti e nel caso in cui sarebbero state violate ci sarebbero stati gravi conseguenze. Ed è quello che alla fine è successo a Daniele Dal Moro e Edoardo Donnamaria. Chissà se ha messo questi blocchi anche nel programma di sua moglie…