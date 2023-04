Ilary Blasi fa una dedica ad Alvin prima che parta per l’Isola dei Famosi: ecco che ha detto

Ufficiale, Alvin sarà anche quest’anno l’inviato dell’Isola dei Famosi e, prima di partire alla volta dell’Honduras, Ilary Blasi ha voluto fargli una dedica. Per mesi non si è fatto altro che parlare dell’ipotesi di eventuali litigi tra i due, ma le cose non sembrano stare affatto in questo modo.

Ilary e Alvin, infatti, sono legati da una profonda amicizia che va avanti da un bel po’ di anni. A dimostrazione di ciò, infatti, è anche una dedica che la conduttrice ha voluto fare all’inviato del reality show prima della sua partenza. Vediamo cosa ha detto.

La dedica di Ilary Blasi per Alvin

Alvin si sta preparando per partire alla volta dell’Isola dei Famosi e Ilary Blasi ha voluto dargli il suo in bocca al lupo. La presentatrice, infatti, ha pubblicato una foto tra le sue Instagram Stories in cui ha mostrato una foto in cui appare in compagnia del suo amico. A tale immagine, poi, ha aggiunto anche una didascalia in cui ha specificato che i due sono legati da un rapporto d’amicizia da tantissimo tempo, più precisamente dal 2002.

Con questo messaggio, dunque, la donna ha voluto chiarire, per l’ennesima volta, che tra i due non c’è assolutamente alcun rancore e risentimento, anzi. I due si vogliono molto bene e sono molto complici. Proprio per questo motivo osano prendersi delle libertà e delle confidenze che, normalmente, non si prenderebbero due persone non così unite e affiatate. Ad ogni modo, tra i vari contenuti mostrati, non sono mancati anche dei video ironici. (Continua dopo la foto)

Il particolare souvenir di Ilary per l’inviato dell’Isola dei Famosi

In questi giorni, infatti, Ilary Blasi, Alvin e gli addetti che lavorano dietro le quinte dell’Isola dei Famosi sono alle prese con le prove per la prima puntata. Ricordiamo che il reality show aprirà i battenti lunedì 17 aprile con la messa in onda della nuova stagione. Ebbene, al termine di una giornata di prove, Ilary è andata in camerino in compagnia di Alvin. Ad un certo punto, poi, ha chiesto al suo amico di sfilarle lo stivale in quanto fosse troppo stretto e non riusciva a farlo da sola.

Alvin, allora, ha assecondato la volontà della collega e poi è rimasto basito dal suo calzino. Ilary, infatti, indossava dei gambaletti color carne davvero poco sexy. Non contenta, poi, la Blasi si è sfilata un calzino e lo ha dato proprio ad Alvin dicendogli di portarlo con sé in Honduras per ricordo.