Guendalina Tavassi foto spinta del lato B diventa virale, ma fa una terribile gaffe (FOTO)

In queste ore, Guendalina Tavassi ha pubblicato una foto con il lato B in bella mostra, ma in molti si sono resi conto di una gaffe, alquanto imbarazzante. La giovane sta pubblicando tantissimi contenuti in cui è in compagnia di suo fratello Edoardo e di Micol Incorvaia.

Tra i vari post pubblicati, però, di recente ne è spuntato uno che sta generando un certo sgomento. Vediamo qual è il motivo di tanto rumore tra gli utenti di Instagram che tanto l’hanno criticata.

La gaffe di Guendalina Tavassi sull’ultima foto

Guendalina Tavassi è solita pubblicare sui suoi social foto un po’ spinte in cui sono riprese le sue grazie, tra cui il lato B. Proprio in queste ore, infatti, ha mostrato a tutti i suoi fan uno scatto in cui è in compagnia del suo fidanzato Federico Perna. I due sono abbracciati e lei è posizionata di profilo. Dall’immagine, dunque, la cosa che si vede maggiormente è il suo lato B particolarmente pronunciato.

L’influencer indossa un abito lungo, pertanto, ciò che si vede sono solo le forme sinuose, ma nessun lembo del suo corpo è scoperto. Ad ogni modo, al di sotto del post in questione sono tantissime le persone che sono intervenute per commentare. Tra di loro, in molte si sono complimentate con lei per la sua forma, ma altre l’hanno pesantemente criticata, non solo per il suo esibizionismo, ma anche per un altro aspetto.

Lato B palesemente modificato: sul web è caos

Nello specifico, in molti hanno notato che la foto un po’ spinta pubblicata da Guendalina Tavassi in cui il suo lato B è in bella mostra sia stata modificata. Guardando con attenzione i contorni presenti nell’immagine, infatti, è palese che ci siano state delle modifiche per ingrandire esponenzialmente il fondoschiena. Alle spalle di Guendalina, infatti, c’è una stella, la quale appare con delle punte alquanto curve e distorte.

Anche il pavimento sembra essere un po’ troppo curvo e morbido. Questi dettagli, dunque, hanno scatenato un certo sgomento sui social. Tantissime persone si sono scagliate contro di lei accusandola di essere ridicola a modificare in questo modo le immagini. Al momento, però, la diretta interessata non è intervenuta per replicare e dare la sua versione dei fatti in merito. Non resta che attendere per vedere se deciderà di farlo.