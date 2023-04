Uomini e Donne spoiler 7 aprile: Alessandro e Pamela in crisi, Luca prende una decisione

Venerdì 7 aprile andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo all’ultima parte della registrazione effettuata domenica 2 aprile. A tal riguardo, al centro dell’attenzione ci sarà una ex coppia che ha partecipato al programma.

Loro sono Alessandro e Pamela. I due hanno abbandonato la trasmissione un mesetto fa per viversi la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Le cose, però, hanno preso un risvolto inaspettato.

Luca prende una decisione a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 7 aprile di Uomini e Donne vedremo che Luca Daffrè continuerà a manifestare il suo dissenso nei riguardi di Chiara, la corteggiatrice con cui ieri ha discusso. Il ragazzo, infatti, è rimasto molto deluso dall’atteggiamento assunto dalla giovane, al punto da discuterci parecchio in puntata. La lite ha preso il sopravvento, al punto che la corteggiatrice è uscita dallo studio durante un ballo.

Maria De Filippi ha informato il tronista circa il fatto che la ragazza non volesse più corteggiarlo. Lui, allora, è rimasto piuttosto impassibile ed ha ammesso di non avere voglia di andare a riprenderla in quanto crede che il suo sia un atteggiamento che dimostra scarso interesse. Per tale motivo, prenderò la decisione di rinunciare a lei. Non resta che attendere la prossima registrazione per vedere se le cose rimarranno così o ci sarà un cambiamento.

Spoiler 7 aprile: Pamela e Alessandro ritornano

Successivamente, poi, nella puntata del 7 aprile di Uomini e Donne vedremo che sarà dato spazio all’ex coppia del programma formata da Alessandro e Pamela. I due torneranno in studio e racconteranno di avere alcuni problemi nella gestione del loro rapporto. Specie nell’ultimo periodo sono aumentati i litigi, anche se per motivazioni piuttosto futili. Ad ogni modo, i due saranno così provati al punto da paventare l’ipotesi di interrompere la conoscenza.

Questa decisione, chiaramente, lascerà tutti senza parole. Anche Maria De Filippi non riuscirà a capacitarsi. A tal riguardo, la conduttrice interverrà per cercare di ripristinare un clima sereno. Dopo le sue ingerenze, poi, i due protagonisti si acquieteranno e decideranno di darsi un’altra chance. Per tale motivo, lasceranno nuovamente il programma in reciproca compagnia, pronti a mettere da parte le difficoltà e le incomprensioni che li hanno un po’ allontanati in questi giorni.