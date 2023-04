Amici anticipazioni: scoppia la lite in studio, Maria fuori di se: polemiche in rete per il ballottaggio

Le anticipazioni di Amici 22 annunciano chi è finito al ballottaggio nella registrazione che andrà in onda sabato 8 aprile 2023. Uno tra Mattia Zenzola e Alessio Cavaliere ha lasciato il talent show di Maria De Filippi, secondo quanto riporta Super Guida Tv.

Alla fine sono finiti i due ballerini al ballottaggio di questa quarta puntata del Serale. Due volti molto amati dai fan del programma, dunque sono già iniziate le polemiche sui social network. L’eliminato tra i due si saprà solo dopo la diretta dell’otto aprile ma a quanto pare i fan sono rimasti molto delusi da questa classifica.

Anticipazioni Amici 8 aprile: chi è andato al ballottaggio

Come ben sanno gli appassionati di Amici questa è la prima volta che Mattia finisce al ballottaggio e i fan non stanno reagendo bene. L’eliminato definitivo tra Zenzola e Alessio si saprà solo con la messa in onda di sabato sera. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perchè inaspettatamente al televoto è finita anche Angelina Mango, la quale è stata salvata dai giudici a fine puntata.

Ospiti della quarta puntata del Serale di Amici 22 sono stati Alessandro Siani e Annalisa. Secondo le anticipazioni, l’ex allieva del talent ha canato il suo ultimo brano Mon amour. Per la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano nessuna perdita e nessuna sconfitta.

Le sfide, la furia di Todaro e la rabbia di Maria de Filippi

Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno dato inizio alla gara. Ogni puntata, Maria fa sfidare Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio per decidere chi fa iniziare la prima manche, in modo equo. Durante la prima manche, Cuccarini ed Emanuel Lo hanno sfidato Raimondo Todaro e Arisa, vincendo.

Al ballottaggio sono finiti Alessio, Mattia e Wax. Il cantante si è subito salvato e alla fine è rimasto a rischio eliminazione Alessio. Per la seconda manche, Cuccarini ed Emanuel Lo hanno deciso di sfidare Zerbi e Celentano. Questa volta a vincere sono stati Rudy e Alessandra. Al ballottaggio sono finite due allieve, Angelina e Maddalena ma i professori hanno deciso di salvare Maddalena. Come riportano le anticipazioni, nel corso della serata pare ci sia stata una forte discussione partita dal ballottaggio di Angelina.

Raimondo seppur la giovane non sia sua allieva è apparso molto nervoso alzando i toni, e criticando i colleghi. Un comportamento eccessivo quello dell’insegnante tanto da chiedere l’intervento di Maria che “che si è spesa con toni alti”. Zerbi, di fronte alla rabbia di Todaro, ha ammesso che è arrivato il momento di giocare di strategia.