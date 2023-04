Uomini e donne anticipazioni, polemica sul trono di Luca Daffrè: cosa sta succedendo

Nello studio di Uomini e Donne ha fatto il suo ingresso una nuova corteggiatrice di Luca Daffrè, Alessia. Ebbene la presenza di questa ragazza pare abbia già fatto storcere il naso a molti telespettatori, che nel giro di pochi istanti si sono rivoltati sui social dicendo la propria.

Ma perchè? Il motivo è molto semplice la nuova corteggiatrice di Luca Daffrè si chiami Alessia Spagnulo ed è già molto conosciuta nel mondo dello spettacolo.

Uomini e donne, Polemiche per la nuova corteggiatrice di Luca Daffrè: i motivi

Quest’ultima ha un profilo Instagram seguito da 240mila follower ed è un volto televisivo. Infatti, è una giornalista sportiva. Fa la modella e l’attrice. Inoltre, Alessia Spagnulo è nome che è già passato in Rai. Nel 2018 partecipò a Miss Italia e portò con sé la figlia neonata, Chloè. E, in effetti, oggi la corteggiatrice ha raccontato di avere una figlia. Ci furono tanti commenti positivi per questa sua scelta, ma anche delle critiche. Alessia Spagnulo è approdata anche a Domenica In e non solo per parlare di questa speciale esperienza da neo mamma a Miss Italia.

Maria ha presentato la new entry in modo particolare, o meglio specificando al pubblico che lei e Luca già si conoscono un pò.. O meglio pare che i due si siano sentiti telefonicamente prima che il ragazzo partisse per l’isola dei famosi.

Luca e Alessia già hanno flirtato in passato: è bufera

Insomma, questa rivelazione non è piaciuta affatto ai fan di Uomini e donne che in certo senso si sono sentiti quasi presi in giro. “Chi ci crede, adesso che non si sentono? E sopratutto non si vedono di nascosto? Chiosa un utente

Come è già accaduto altre volte c’è sempre una grande differenza sul modo in cui reagiscono i telespettatori quando a Ued approda un personaggio dello spettacolo già conosciuto. Questa volta però è diverso perchè corteggiatrice e tronista in un certo senso hanno già avuto un flirt e per molti non sembra affatto giusto che si vada avanti in questa maniera…