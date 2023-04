Reunion tra ex del GF Vip: chi c’era e chi no, una coppia spiazza tutti (FOTO)

Da quando il GF Vip si è concluso, le alleanze che c’erano nella casa pare si siano consolidate ancora di più, in questi giorni, infatti, c’è stata una reunion tra ex concorrenti. A prendere parte a questo incontro, però, sono stati principalmente gli esponenti degli spartani.

All’appello, poi, si sono aggiunti anche due personaggi esterni che, a quanto pare, sembra si siano schierati dalla parte di questa fazione. Loro sono Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Ad ogni modo, vediamo chi c’era a questo incontro e cosa è accaduto di così speciale.

Ecco chi ha preso parte alla reunion degli ex del GF Vip

A distanza di qualche giorno dalla chiusura definitiva del GF Vip, per alcuni ex concorrenti è tempo di reunion. Ieri ci sarebbe dovuta essere la festa di Alfonso Signorini con tutti gli ex protagonisti del reality show. Essa, però, non si è verificata in quanto il giornalista ha deciso di rimandare tutto a causa delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Ad ogni modo, alcuni ragazzi hanno deciso comunque di incontrarsi per trascorrere un po’ di tempo insieme e fare baldoria.

I protagonisti di questa reunion sono stati Oriana, Daniele, Alberto, Giaele e suo marito e poi a loro si sono uniti Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. L’allegra combriccola si è recata all’interno di un locale e, successivamente, si sono sfrenati a ballare e a dimenarsi in pista. Il tutto è stato immortalato attraverso le Instagram Stories dei partecipanti a questo evento. (continua dopo la foto)

La coppia che sta spiazzando tutti

Ad ogni modo, tra le tante cose che stanno generando un certo sgomento, c’è anche il fatto che una coppia in particolare sta avendo tutti i riflettori puntati addosso. Naturalmente stiamo parlando di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due ex concorrenti del GF Vip stanno colpendo molto i telespettatori della trasmissione in quanto stanno dimostrando di tenerci davvero tanto l’uno all’altra.

Una volta terminata questa avventura, infatti, i due non si sono separati un attimo. In questi giorni, inoltre, pare che Oriana si trovi a Verona per conoscere la famiglia e gli amici di lui. Si vocifera, inoltre, anche di una possibile imminente convivenza tra loro per tagliare la distanza che li separa. Insomma, sarà davvero così? Gli Oriele naturalmente ci sperano, pertanto, non resta che attendere per vedere se le cose andranno davvero in questa direzione.