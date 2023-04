Elenoire Ferruzzi sputa veleno contro Oriana e Daniele: le frasi che non sono piaciute (FOTO)

In queste ore, Elenoire Ferruzzi ha pronunciato delle frasi piuttosto pungenti contro Oriana e Daniele e tutte le coppie che sono nate nella casa del GF Vip. Una fan della protagonista le ha fatto una domanda sui social.

Nello specifico, la persona in questione ha chiesto ad Elenoire di commentare le coppie che sono nate in questo periodo nel programma. Ebbene, a tale domanda, la Ferruzzi ha dato una risposta davvero spiazzante e alquanto velenosa.

Le coppie nate dopo il GF Vip e i dubbi di Elenoire

Nella casa del GF Vip sono almeno tre le coppie che si sono formate. La prima è, sicuramente, quella formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. In secondo luogo, poi, ci sono Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia e, infine, anche Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Questi protagonisti, da quando sono usciti dalla casa, hanno cominciato a mostrarsi sui social in reciproca compagnia.

La coppia che sta piacendo davvero molto al pubblico per come si sta comportando è quella formata da Oriana e Daniele. Ad ogni modo, anche se una buona fetta di persone li sostengono, c’è qualcuno che non sembra credere a questa relazione. Elenoire Ferruzzi, ad esempio, ha detto delle cose alquanto velenose contro di loro e contro tutte le coppie nate nella trasmissione.

La Ferruzzi contro Oriana e Daniele

In particolare, Elenoire Ferruzzi ha risposto ad una domanda di una sua fan la quale le ha chiesto di dire cosa pensa delle coppie nate al GF Vip, e naturalmente sono coinvolti anche Daniele e Oriana. Ebbene, la protagonista si è messa a ridere ed ha detto che non ci sono coppie vere. I sei protagonisti, infatti, si sarebbero uniti solo per attirare un po’ di più i riflettori e per scopi professionali.

Dopo aver fatto un paio di copertine ed aver incrementato la loro popolarità, infatti, sicuramente si lasceranno tutti. Purtroppo i telespettatori, secondo Elenoire, tendono ad idealizzare quello che vedono, in quanto vorrebbero essere al loro posto. Se davvero si vuole vedere l0amore, però, bisognerebbe andare al parco a guardare le coppie di persone anziane che ancora si vogliono bene, questo è il vero amore secondo la protagonista. La cosa buffa, però, è che al di sotto di alcuni video pubblicati da Oriana e Daniele, Elenoire sta commentando con cuori e frasi molto belle. Insomma, un comportamento piuttosto falso.