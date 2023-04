Riavvicinamento tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia? Il post cancellato (FOTO)

Aria di riavvicinamento tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia? In queste ore, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno pubblicato un contenuto tra le loro Instagram Stories che sta generando molto sgomento.

Il motivo di tutto questo fermento sul web risiede nel fatto che i due hanno condiviso la stessa foto. Questo, dunque, ha spinto molti a credere che qualcosa sia nell’aria. Ma sarà davvero così? Vediamo cosa è emerso.

Lo strano gesto di Eugenio Colombo e Francesca

In queste ore sul web c’è grosso fermento attorno a Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo. I due ex volti di Uomini e Donne si sono lasciati da un po’ di tempo e pare stiano ricostruendo pian piano le loro vite da separati. Lei è fidanzata con un altro ragazzo, anche se preferisce andarci con i piedi di piombo, sta di fatto che l’uomo in questione non è stato ancora presentato ai suoi figli.

Anche Eugenio, poco alla volta, sta riprendendo in mano la sua vita e si sta dando da fare per realizzare tutti i suoi prossimi progetti. Ad ogni modo, c’è da dire che ieri i due protagonisti hanno pubblicato sul loro account di Instagram un contenuto uguale. Si tratta di un trafiletto tratto da un film con Brad Pitt in cui l’attore parla del colpo di fulmine. Eugenio ha condiviso questo stralcio e poi ha aggiunto anche una piccola didascalia in cui ha detto di amare davvero tantissimo questa opera cinematografica.

Il contenuto cancellato dalla Del Taglia

Nel frattempo, mentre Eugenio Colombo ha pubblicato questo contenuto, anche la sua ex Francesca Del Taglia ha pubblicato lo stesso identico filmato. Questo, chiaramente, ha fatto scatenare i fan. In molti hanno incominciato a commentare e si sono detti assolutamente entusiasti di questo gesto. Per molti, infatti, esso potrebbe rappresentare un riavvicinamento tra i due, ma sarà davvero così?

La cosa strana è che, dopo un po’ di ore, Francesca ha deciso di cancellare tale Instagram Storie. Probabilmente, infatti, la giovane stava ricevendo così tanti commenti al riguardo, al punto da essere costretta a togliere tutto onde evitare di fomentare la polemica. Ma perché lo avrà fatto? Per non alimentare false speranze nelle persone che la seguono e che sperano in un ritorno di fiamma con Eugenio, oppure perché reputa troppo precoce rendere pubblico quello che starebbe accadendo in privato?