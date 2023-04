Uomini e donne news, attacchi e scontri fuori dallo studio: che frecciate!

Forti critiche e attacchi fuori dagli studi di Uomini e Donne, in particolare tra i volti protagonisti del Trono Over. Lontani dalle telecamere dame, cavalieri e la tronista Nicole Santinelli si lasciano andare a nuove frecciate.

In separate interviste su Uomini e Donne Magazine tra gli Over si svelano Armando Incarnato, Gemma Galgani, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Ai 4 sopra citati è stato chiesto chi è il meno simpatico del parterre e in questo caso non sono mancati frecciatine

Regali di Pasqua a Uomini e donne, volano frecciatine

Il primo ad essere intervistato è stato Armando Incarnato. Il cavaliere ha spiegato che se gli chiedessero di regalare un uovo di Pasqua a una persona del parterre che gli sta meno simpatica, non sceglierebbe nessuno. Mentre se proprio fosse costretto regalerebbe un buono per una cena per due a Riccardo, a base di pesce, con lo champagne, da offrire a una donna a sua scelta.

Gemma Galgani va dritta al punto non ha nascosto la sua poco simpatia per Paola. La dama torinese non si trattiene in questa intervista e attacca la sua collega dandole dell’arrogante. Crede che Paola si accanisca sempre contro di lei, senza neanche conoscerla.

Riccardo Guarnieri ammette, invece, di non provare antipatia per nessuno. Ma se proprio dovesse regalare un uovo di Pasqua per la poca simpatia lo darebbe ad Armando. Crede che da quando si sono visti la prima volta ci sia stato da parte di Incarnato un accanimento e non ne ha mai compreso il motivo.

Infine, Roberta Di Padua sceglierebbe Gianni Sperti tra le persone che le stanno meno simpatiche in studio. egalerebbe, inoltre, un uovo di Pasqua sia a Riccardo che ad Armando, con la stessa sorpresa: “Un corno per portare loro un po’ di fortuna in amore, perché credo meritino di trovare la persona giusta”.