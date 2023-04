Alessio Campoli ha letto la lettera di Lavinia? Lui confessa tutto e svela un retroscena sulla scelta

Alessio Campoli non è stato la scelta di Lavinia Mauro, tuttavia, i due si sono salutati in maniera pacifica, sta di fatto che lei gli ha scritto anche una lettera. La ragazza, in occasione della conclusione del suo percorso, gli ha detto di poterla leggere, se gli andava, quando sarebbe stato da solo.

A distanza di qualche giorno da quel momento, Alessio ha svelato che cosa pensa di tutto ciò ed ha svelato anche un retroscena accaduto poco prima dell’ultima puntata in cui ha partecipato a Uomini e Donne.

Alessio parla della lettera che gli ha dato Lavinia alla scelta

Nel corso di un’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Alessio Campoli ha fatto delle confessioni su Lavinia ed ha parlato anche della lettera che la ragazza gli ha scritto. In essa sono presenti tutti i motivi per i quali la Mauro ha deciso di non scegliere Campoli e non solo. Ci sono scritte anche delle belle parole volte a conservare un ottimo ricordo di quello che è stato il percorso dei due ragazzi.

Questo, dunque, lascia intendere che Alessio abbia aperto e letto la lettera. Malgrado sia rimasto male di non essere stato la scelta, il giovane non sembra serbare rancore, né per l’ex tronista di Uomini e Donne e neppure per la sua scelta. Su Alessio Corvino, infatti, il ragazzo ha speso solo parole positive. Nello specifico, ha detto di augurargli ogni bene perché, in fondo, non è colpa sua se le cose sono andate in questa direzione.

Alessio Campoli e il retroscena su Uomini e Donne

Ad un certo punto dell’intervista, poi, Alessio Campoli ha anche svelato il momento esatto in cui ha capito che non sarebbe stato la scelta di Lavinia Mauro. Una volta, infatti, ci fu un’esterna con la madre dell’ex tronista di Uomini e Donne. Ebbene, in quel momento il giovane ebbe la percezione che non sarebbe stato lui a lasciare la trasmissione in compagnia di Lavinia.

Inoltre, anche le successive esterne con Corvino sono state un forte campanello d’allarme per lui. Diciamo, dunque, che Alessio sia arrivato già preparato alla scelta, consapevole di quello che sarebbe accaduto. Questo, forse, gli è servito a prendere con maggiore filosofia il tutto. Ad ogni modo, adesso il protagonista spera di poter finalmente trovare l’amore e chissà che non abbia un’altra chance proprio all’interno del programma.