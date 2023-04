Uomini e Donne spoiler 11 aprile: bufera contro Armando, ha mentito a tutti?

Martedì 11 aprile tornerà in onda Uomini e Donne dopo la breve pausa per le festività pasquali. In tale occasione vedremo che sarà mandata in onda la prima parte della registrazione effettuata il 7 aprile.

Nello specifico vedremo che si parlerà principalmente del trono over. Al centro dell’attenzione ci sarà Armando Incarnati. Alcuni presenti, infatti, accuseranno il cavaliere di essere un bugiardo. Lui ha sempre attaccato alcuni esponenti del parterre in quanto avevamo degli agenti, ebbene, stavolta sarà lui al centro di una segnalazione.

Bufera contro Armando a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata dell’11 aprile di Uomo e Donne rivelano che Armando Incarnato verrà criticato da tutti. Alcuni presenti porteranno delle segnalazioni su di lui. Specie Aurora sarà alquanto arrabbiata con il napoletano. La donna dirà che anche lui ha un agente al di fuori del programma, pertanto, razzola bene ma pratica male. Armando si difenderà cercando di smentire le accuse, ma la situazione precipiterà.

Sulla faccenda interverrà anche Gianni Sperti, il quale non perderà occasione per scagliarsi contro il napoletano. Anche Riccardo si accoderà al coro di critiche contro il protagonista. Ad ogni modo, dopo un dibattito piuttosto acceso, Incarnato lascerà lo studio più furioso che mai. In seguito, poi, vedremo che si parlerà anche di Roberta Di Padua. Per lei arriverà un cavaliere nuovo. Dopo la presentazione, però, la donna lo manderà via.

Spoiler 11 aprile: nuovi arrivi e discussioni

Nella puntata del giorno 11 aprile di Uomini e Donne dovrebbe esserci uno spazio anche dedicato a Paola. Anche lei riceverà la visita di un nuovo cavaliere. Lei, però, a differenza di Roberta, deciderà di dargli una chance. Le cose andranno meglio rispetto alle precedenti sue frequentazioni? Altre due dame, poi, saranno chiamate al centro dell’attenzione.

Stiamo parlando di Silvia e Aurora. Le due donne stanno uscendo entrambe con un cavaliere nuovo. Lui è quello con cui Gemma Galgani aveva ballato la scorsa settimana. Le due dame siederanno al centro dello studio e sveleranno come stiamo andando le cose. Momento molto movimentato tra Antonio e Gabriella. I due stanno uscendo insieme, ma sorgerà una polemica perché Paola lo attaccherà dicendo che lui fa sempre questo. In realtà non è interessato a nessuno ma vuole solamente giocare. Anche al trono classico ci saranno novità, ma saranno approfondire nelle prossime puntate.