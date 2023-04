L’isola dei famosi 2023, annunciato il quinto naufrago ufficiale: scoppia la rivolta in rete

Mancano davvero pochi giorni per l’inizio della nuova edizione de l’isola dei famosi 2023. Al timone come ormai è noto a tutti, Ilary Blasi accompagnata da Vladmir Luxuria, Enrico Papi e Alvin direttamente dall’Honduras.

Nelle scorse ore sono stati ufficializzati anche alcuni concorrenti e sembra che l’ultimo nominato non piace affatto al pubblico.

Isola dei famosi, pubblico in rivolta con la produzione: cosa sta accadendo

Ieri 7 aprile, sul profilo Instagram ufficiale del reality è stato annunciato il quinto naufrago ufficiale: Nathalie Caldonazzo. Neanche a dirlo, il post è stato travolto da commenti, la maggior parte pieni di mugugni. Proprio come è accaduto ieri 6 aprile per Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini, il sentiment dei social non è stato molto positivo.

La ragione è più o meno la stessa: in tantissimi, anche giustamente, hanno protestato per il continuo “riciclo” degli stessi volti nei reality. La Caldonazzo, infatti, ha fatto “L’Isola” anche nel 2017, oltre che “Temptation Island” nel 2019 e, per ultimo, il “Grande Fratello Vip” nel 2021/2022. Insomma, sembra che ormai partecipare a questo tipo di trasmissioni sia diventato un lavoro e il pubblico non è affatto contento.

Chi sono gli altri concorrenti di questa edizione

Il prossimo 17 aprile 2023, inizia l’isola dei famosi. Anche quest’anno tante novità e tanti colpi di scena che terranno incollati i telespettatori al piccolo schermo. Ancora prima del debutto, ad intervenire è stato Pier Silvio Berlusconi che ha deciso di cambiare alcune regole all’interno del reality.

Proprio come è accaduto con il GF Vip anche in questo programma alcuni concorrenti sono stati scelti con discrezione per evitare che si possano superare limiti ormai non più tollerabili in televisione. Al momento il cast ufficiale sembra questo:

I Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci)

(Alessandra Drusian e Fabio Ricci) Marco Mazzoli

Paolo Noise

Marco Predolin

Christopher Leoni