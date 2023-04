Un posto al sole anticipazioni: una coppia annuncia la lieta notizia!

Dopo la consueta pausa del weekend Un posto al sole torna in onda su Rai 3 con nuovi interessanti episodi e tanti colpi di scena. L’amatissima soap opera va in onda da lunedì a venerdì alle 20.55 circa e tiene sempre incollati al televisore tantissimi telespettatori. Ma cosa vedremo nei prossimi episodi?

Un posto al sole: la famiglia si allarga!

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che per Silvia finalmente è arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo. L’aiuto dei ragazzi ha portato i suoi frutti e ora il Vulcano è salvo.

Intanto, sembra che per una coppia molto amata sia in arrivo una grande notizia… Da moltissimi anni Franco e Angela sono una coppia affiata e felice, in diverse occasioni hanno affrontato delicati momenti ma sono sempre riusciti a superarli restando uniti. Le anticipazioni rivelano che la Poggi è in dolce attesa.

Da poco Angela ha ricevuto una fantastica proposta di lavoro, quando ne ha parlato con Giulia era entusiasta ma anche sconfortata perché accettare significherebbe tornare in Sicilia per qualche mese. Per questo motivo decide prima di parlare con il marito prima di affrettarsi a dare una risposta.

Andando a casa però Angela scopre che Franco ha perso il lavoro, il garage sta per chiudere e adesso non può assolutamente lasciarlo da solo. E proprio in questo istante, che la donna scopre di essere incinta. Purtroppo, però, Franco continuerà ad essere angosciato dai suoi problemi lavorativi e apparirà molto preoccupato e nervoso.

Silvia trova la soluzione ai suoi problemi con il Vulcano

Silvia intanto finalmente grazie a l’aiuto di Rossella, Nunzio, Diego e Samuel è fuori dai guai. I ragazzi hanno trovato un modo per non far entrare la Giordano in società con il Palladini, dopo aver scoperto che quest’ultimo ha boicottato il vulcano. Con grande astuzia i 4 sono riusciti a trovare una soluzione e Silvia è diventata socia in affari di Diego e Nunzio..