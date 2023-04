Uomini e donne anticipazioni, registrazione 8 Aprile: Armando minaccia Maria, la De Filippi reagisce con un gesto choc

Armando Incarnato è stato di nuovo protagonista a Uomini e Donne. Nel corso della registrazione di sabato 8 aprile 2023, il cavaliere napoletano è stato al centro delle dinamiche del Trono Over.

Al centro studio, per la prima volta anche Maria De Filippi e Gianni Sperti, loro da una parte e Armando di fronte a loro. Il cavaliere si è detto offeso perché si mormora che lui sia il protetto della conduttrice pavese. Da qui la minaccia di abbandonare il programma. Incarnato si è poi scagliato contro Aurora Tropea in quanto la donna ha insinuato che lui avesse fatto i provini per entrare al Grande Fratello. Insomma, al centro studio si è scatenato un vero caos.

Uomini e donne anticipazioni: Maria al centro studio assieme ad Armando e Gianni per un faccia a faccia

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che nel corso della registrazione dell’8 aprile si è scatenato davvero il caos in studio. Nel dettaglio Maria seduta al centro insieme a Gianni e Armando ha cercato di capir la situazione e di spiegare ad Incarnato che lei non crede affatto a ciò che si dice sui social.

“Sapessi quante ne hanno dette di me! Bisogna che tu ti faccia scivolare le cose addosso perché se stai in televisione è normale che le persone parlino“, ha replicato Q. Armando però è sembrato intenzionato a voler lasciar il programma, consigliando a Maria di controllare prima se avesse fatto un provino per il GF Vip per poi decidere di restare.

Maria ad un certo punto ha detto: “Io la chiamata la faccio, ma non adesso”. “Io vado via, quando tu hai la risposta allora rientro in studio“, la replica ancor più a sorpresa di Armando. A questo punto Gianni Sperti ha ricordato ad Armando che non può minacciare in questo modo Maria. Alla fine il napoletano torna al suo posto e scoppia in lacrime.

Gianni Sperti chiede scusa ad Armando

Alla fine di questa discussione, Gianni chiede scusa ad Armando per quello che è stato detto. In particolar modo, l’opinionista ha chiesto al cavaliere di attendersi solo a quello che succede in studio e di confrontarsi su questo.

uomini e don”Va bene, Armando. Ti do la mano, l’importante è che quando noi litighiamo ci atteniamo a quello che succede in trasmissione, perché a me non è piaciuto che tu abbia fatto delle insinuazioni sulla mia vita privata. Io nella mia vita privata faccio quello che voglio, la mia vita privata deve rimanere tale”.

“Mi arrivano tante segnalazioni anche su di te e sulla tua famiglia ma io non dico niente – ha aggiunto l’opinionista -. Però ogni volta che vado a Napoli ci fermano sia me che Tina e ci dicono che sei fidanzato con una certa Jeanette, noi che cosa dobbiamo pensare?“. Armando ha negato.