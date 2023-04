Isola dei famosi 2023, 5 concorrenti fatti fuori: ecco la drastica decisione di Mediaset

Nelle scorse ore sono stati ufficializzati tutti i vip del cast de L’Isola dei Famosi 2023. Diverse le sorprese rispetto alle indiscrezioni date per certe fino a pochi giorni fa. In totale i naufraghi che si apprestano a mettersi in gioco sono 16 e non 19 come qualcuno aveva scritto.

Le indiscrezioni hanno parlato anche di 5 persone fatte fuori all’ultimo minuto e dietro tale scelta ci sarebbe ancora una volta una decisione da parte di Pier Silvio. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli di questa situazione.

Isola dei famosi: 5 concorrenti fatti fuori all’ultimo

A l’isola dei famosi sono stati fatti fuori all’altumo minuto. Si è parlato di 3 persone ma ad oggi sono 5. Tra questi, non ci sono 5 nomi che sembravano aver chiuso la trattativa: Gianmarco Onestini,Elga e Serena Enardu (gemelle ex Uomini e Donne), Luca di Carlo (fidanzato di Cicciolina) e Gian Maria Sainato. Ma per quale motivo? Cosa è successo di così grave?

Secondo Alberto Dandolo, giornalista esperto di retroscena televisivi e firma di Dagospia, all’origine del “no” ricevuto da alcuni papabili concorrenti ci sarebbe stato un diktat imposto dai vertici aziendali Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi duro contro il reality dopo quanto successo al GF Vip

I piani alti del Biscione, dopo i limiti superati al Grande Fratello Vip 7, si sarebbero allarmati e avrebbero dato delle indicazioni precise sul cast dell’Isola dei famosi. Insomma, o concorrenti disciplinati o addio al reality di Canale 5.

Detto ciò, non è da escludere che alcuni dei nomi rimasti fuori non possano essere ripescati più avanti. Come è noto, L’Isola, tra infortuni, squalifiche e abbandoni, ha bisogno di forze fresche da immettere a gioco in corso. Infatti, a tal proposito si è parlato di concorrenti scorta, ed è possibile che qualcuno degli eliminati all’ultimo possa accedere in un secondo momento.