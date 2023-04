Oroscopo 12 aprile 2023: Cancro decisi, Capricorno verso una scelta

Secondo l’oroscopo del 12 aprile, i nati sotto il segno dei Pesci devono essere un po’ più determinati in ambito professionale. Gli Ariete, invece, potrebbero fare un po’ di fatica ad adattarsi alle circostanze

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Nell’ultimo periodo potrebbero esserci stati dei cambiamenti che vi hanno messo a dura prova. Potreste fare una certa fatica a riuscire ad abituarvi alle nuove routine. Non abbiate paura, però, con il tempo tutte le cose torneranno al proprio posto.

Toro. Momento molto intenso dal punto di vista sentimentale. Se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è opportuno ragionare in maniera un po’ più oculata. Non siate frettolosi e, soprattutto, non fatevi prendere dal panico.

Gemelli. Dal punto di vista professionale siete un po’ bloccati. Per riuscire ad emergere è necessario maturare una maggiore consapevolezza di se stessi e delle proprie capacità. Non abbiate paura a mettervi in gioco.

Cancro. In questo periodo vi sentite particolarmente decisi e sicuri di voi. Approfittatene per mettere a posto alcune faccende in sospeso, sia per quanto riguarda il lavoro, sia per quanto riguarda la sfera privata.

Leone. Sbagliare è umano, quindi, non siate troppo severi con voi stessi. In guerra in amore tutto è permesso, quindi, cercate di seguire il vostro istinto e di assecondare quelli che sono i vostri bisogni. Nel lavoro ci vuole più coraggio.

Vergine. Giornata molto interessante e produttiva sotto più punti di vista. In ambito sentimentale vi sentite particolarmente appagati e tranquilli. Ricordate, però, di non crogiolarvi mai troppo sugli allori.

Previsioni 12 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono delle faccende in sospeso che sarebbe opportuno risolvere. Tra oggi e domani cercate di fare un po’ di ordine, non soltanto dal punto di vista materiale, ma anche e soprattutto da quello mentale.

Scorpione. In amore vi sentite un po’ spaesati. Specie i single potrebbero fare una certa fatica a trovare la motivazione per intraprendere una nuova relazione. Ricordate, però, che le cose belle arrivano all’improvviso quando non le si aspettano.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del 12 aprile esortano i nati sotto questo segno a non perdersi in chiacchiere. Dovete essere più concreti e determinati se volete riuscire ad arrivare lontano raggiungendo i vostri obiettivi.

Capricorno. Dopo aver temporeggiato per diverso tempo, adesso è giunto il momento di prendere una decisione. Molti di voi si troveranno dinanzi un bivio e sarà opportuno decidere quale sia la strada migliore da percorrere.

Acquario. Eliminate dalla vostra vita tutte le cose che vi generano turbamento. Cercate di soffermarvi di più su quelli che sono i vostri bisogni e necessità. In amore siete molto altruisti, tuttavia, non sempre venite ricambiati.

Pesci. Dovete essere un po’ più decisi. Adoperare sempre un profilo basso e una linea morbida potrebbe non essere la decisione più saggia, specie in questo periodo. In ambito professionale dovete imporvi un po’ di più.