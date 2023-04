Nikita Pelizon, un fiume in piena: bordate a Silvia Toffanin e agli ex inquilini

È passata una settimana dalla fine del “Grande Fratello Vip“, ma le rivalità tra i vipponi sembrano essere ancora molto vive. A scatenare ancora una volta polemiche Nikita Pelizon, che ha deciso di aprire il box delle domande su Instagram per rispondere alle domande dei suoi seguaci sempre sulla stessa piattaforma.

Ovviamente, le curiosità degli utenti si sono concentrate quasi tutte sul percorso dell’ex vippona nella Casa e del rapporto con gli altri concorrenti. La Pelizon non si è tirata indietro e ha lanciato delle bordate ai suoi ex conquilini, commentando anche la scelta della Mediaset di non invitare nessun ex gieffino a “Verissimo“.

Nikita Pelizon: bordate a non finire ad ex coinquilini e a Silvia Toffanin

Un vero e prorpio fiume in piena Nikita Pelizon che rispondendo alle domande degli utenti non si è tirata indietro, lanciando frecciatine e non solo agli ex coinquilini. Ma non solo la triestina si è scagliata anche contro Silvia Toffanin e la scelta di non invitare nessun ex concorrente del reality nel suo programma. Stando alle parole della Pelizon la colpa dietro questa ‘censura’ sarebbe da attribuire agli altri concorrenti. “Cosa pensi della non ospitata a Verissimo?”, ha chiesto un utente.

Al che, la risposta della diretta interessata è stata precisa e pungente: Non bisogna fare di tutta l’erba un fascio. Bisognerebbe distinguere chi ha portato trash e chi no. E qui però per lei sono piovute una serie di commenti negativi dato che secondo molti utenti lei sapeva benissimo in che genere di programma avrebbe partecipato a Settembre e ora definirlo trash è da ipocriti.

La vittoria contro la maleducazione

Nel corso di questa serie di domande, c’è chi le ha chiesto chi trovasse più maleducata tra le “OMG” – ovvero il gruppo di amiche formato da Giaele De Donà, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia –. Anche qui Nikita non ha dubbi, e ha scritto “Immagina”. Considerando i trascorsi dentro la Casa, tanti hanno pensato si stesse riferendo alla venezuelana Oriana.

Le due non sono mai andate d’accordo. Infine, la Pelizon crede che abbia vinto contro la maleducazione della Casa, infatti,lei si è sempre comportata bene senza mai mancare di rispetto a nessuno