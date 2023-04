Uomini e Donne spoiler 12 aprile: Andrea e Nicole “si sentono” di nascosto, Cristian va via

Nella puntata del 12 aprile di Uomini e Donne assisteremo al prosieguo della registrazione cominciata il giorno 11. In tale occasione abbiamo assistito ad un blocco molto movimentato che ha coinvolto Armando Incarnato.

Anche quest’oggi si continuerà a parlare di questa faccenda, ma poi l’attenzione si sposterà anche su altro. In particolar modo, infatti, vedremo che sarà invitata ad entrare in studio la tronista Nico9le. La ragazza finirà al centro di una bufera senza precedenti.

Dopo Armando anche Nicole nella bufera a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata del 12 aprile di Uomini e Donne rivelano che Armando continuerà ad essere particolarmente infuriato per le segnalazioni sopraggiunte sul suo conto. Il cavaliere prenderà la decisione di andare via, fino a che Maria De Filippi non indagherà sulle accuse che sono state mosse contro di lui in modo da fare chiarezza. Per tuto il resto della puntata, dunque, non tornerà in studio.

La conduttrice, poi, deciderà di cambiare argomento parlando di trono classico. A tal riguardo, chiamerà al centro dello studio Nicole. La giovane è uscita sia con Cristian, sia con Carlo. Con quest’ultimo ci sarà anche un bacio, tuttavia, le cose prenderanno una piega inaspettata. Ad un certo punto, infatti, Riccardo Guarnieri dirà di aver visto Andrea dare di nascosto un bigliettino alla tronista con una frase dedicata a lei. La giovane lo ha accettato senza dire nulla. Questo scatenerà il caos.

Spoiler 12 aprile: Cristian va via, arrivano nuovi cavalieri

Tutti i presenti in studio, infatti, si scaglieranno duramente contro Nicole, la quale sarà accusata di aver infranto il regolamento della trasmissione. Lei si giustificherà dicendo che non sapeva che fosse una cosa vietata. La maggior parte dei presenti, però, inveirà contro di lei. Specie Roberta Di Padua l’attaccherà dandole della falsa. Cristian rimarrà profondamente deluso al punto da lasciare il programma.

Carlo, dal canto suo, dirà di volerci riflettere ancora un po’ prima di prendere una decisione seria a riguardo. Dopo questo polverone, poi, si parlerà di altri esponenti del trono over. Per Paola arriverà un cavaliere nuovo e lei deciderà di dargli una chance. In merito a Roberta Di Padua, invece, anche lei riceverà la visita di un corteggiatore. Dopo averlo fatto parlare, però, la donna ammetterà di non essere rimasta colpita da lui, pertanto, prenderà la decisione di mandarlo via. Di Luca, infine, si parlerà nelle prossime puntate.