Vipponi esclusi da tutti i programmi tv: questa sarebbe la scelta di Pier Silvio che fa discutere

Non è un mistero che questa edizione del GF Vip è la meno amata di sempre. I concorrenti in casa hanno avuto atteggiamenti che non sono piaciuti affatto al pubblico ma anche ai vertici Mediaset. E’ la prima volta che Pier Silvio si trova costretto ad intervenire mettendo regole ed imposizioni.

Regole che a quanto pare non sono state applicate solo dentro al programma ma anche fuori. Tutti avranno notato che nessun ex vippone ha preso parte ad un altro programma televisivo, come ad esempio ospitate a Verissimo o Pomeriggio 5. Perchè?

Pier Silvio Berlusconi una furia: addio ai vipponi del GFVip 7

Già durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, i rimproveri di Pier Silvio Berlusconi hanno spinto gli autori a cambiare il regolamento. E adesso quella punizione pare continuare ancora, anche a reality terminato. Ebbene sì perché molti telespettatori si sono resi conti che i vipponi di quest’anno non hanno rilasciato interviste nei programmi che di solito trattano l’argomento.

Verissimo e Pomeriggio Cinque hanno praticamente abbandonato il reality: Silvia Toffanin ha invitato solo Antonino Spinalbese a marzo e poi nessun altro, neanche la vincitrice; Barbara d’Urso ha limitato la rubrica GF Vip 7 solo in un flash nelle battute finali. Insomma, una dritta ben precisa dai piani alti che non lascerebbe dubbio sul fatto che nessuno li vuole.

La punizione ai concorrenti del reality

Non solo i talk show di casa Mediaset non hanno parlato del Grande Fratello Vip, ma adesso anche i singoli vipponi che hanno fatto parte del reality rischiano di essere messi da parte.

Stando a quanto vociferato in queste ore, Pier Silvio Berlusconi avrebbe diramato l’ordine di tagliare fuori tutti i personaggi di questa settima edizione anche in vista dei prossimi format. Insomma, nessun ex partecipante di questa settima edizione deve tornare sul piccolo schermo