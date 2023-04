Armando Incarnato, spuntano prove che lo incastrano: ecco chi sarebbe il suo manager (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri di Uomini e Donne c’è stato un blocco estremamente movimentato che ha riguardato Armando Incarnato, il quale è stato accusato di avere anche lui un manager. A sollevare la questione è stata Aurora Tropea.

Il cavaliere, nell’apprendere le accuse mosse contro di lui, ha dato di matto ed è finito addirittura per uscire dallo studio abbandonando il programma. La questione, però, è proseguita sui social, su cui sono emerse delle nuove accuse.

Le accuse contro Armando Incarnato di Uomini e Donne

Armando Incarnato ha davvero un manager e, quindi, anche lui sfrutterebbe in parte Uomini e Donne per visibilità e per aumentare le sponsorizzazioni? Questa è l’accusa che pende sul suo capo dopo la messa in onda della puntata di ieri. Il cavaliere ha sempre accusato tutti coloro i quali agiscono in questo modo nel programma, pertanto, ha sbottato duramente a seguito delle accuse che gli sono state fatte.

Sui social, però, in queste ore, molti utenti del web stanno cercando di raccogliere delle prove volte a dimostrare che, effettivamente, il protagonista non abbia raccontato tutta la verità a Uomini e Donne. In particolar modo, infatti, l’influencer Deianira Marzano ha raccolto le segnalazioni di alcuni suoi fan i quali affermano che Armando abbia realmente una persona che la segue al di fuori del programma e che gli fa fare delle serate.

Ecco chi sarebbe il manager del cavaliere

Il manager di Armando Incarnato sarebbe un tale Lobefalo, il quale compare in svariate foto presenti sul profilo del cavaliere. Fonti vicine al protagonista hanno dichiarato di conoscere molto bene l’uomo in questione e di sapere perfettamente che il suo mestiere sia quello di gestire la vita sociale di alcuni personaggi pubblici. Per tale ragione, farebbe questo anche con Armando.

Lobefalo è a capo di un’agenzia che si occupa di portare personaggi popolari agli eventi. In alcuni video vecchi, inoltre, si sente anche Armando sponsorizzare questa agenzia. In molti suoi contenuti presenti sui social, infatti, ci sono i tag e i riferimenti a tutta questa situazione. Adesso tutte queste informazioni sono state mandate a Gianni Sperti, in modo che possa indagare e, eventualmente, fare chiarezza sulla faccenda. Sappiamo già che nella prossima registrazione Maria De Filippi si confronterà con Armando in merito alla sua eventuale candidatura al GF Vip. Non resta che attendere per vedere come andrà a finire.