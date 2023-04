Belen Rodriguez salta Le Iene a causa del covid: come sta adesso e lo sfogo

Il covid continua a imperversare nel paese, in queste ore a risultare positiva al virus è stata Belen Rodriguez. Ieri, martedì 11 aprile, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene e, anche in questa circostanza, la conduttrice è stata assente.

La showgirl si era recata anche presso gli studi di Cologno Monzese per prendere parte alla puntata quando, improvvisamente, è stata spiazzata dall’esito del tampone. Vediamo, dunque, come ha reagito alla notizia e, soprattutto, come sta adesso.

La reazione di Belen Rodriguez alla scoperta del covid

Belen Rodriguez è risultata positiva al covid. Lo scorso 9 aprile è stato il compleanno di Santiago, il quale ha compiuto 10 anni. La famiglia gli ha organizzato una festa a cui hanno preso parte parenti e amici. Ebbene, qualche giorno dopo questo lieto evento, Belen si è ammalata ed ha contratto il covid. Durante la puntata di ieri de Le Iene, infatti, i suoi collaboratori hanno annunciato la sua assenza ed hanno svelato anche i motivi.

In questa circostanza, dunque, non c’è stato nessun mistero attorno alla sua improvvisa assenza dal programma di Italia 1. Ad ogni modo, Belen pare non abbia preso affatto bene la cosa. La donna si era recata anche presso gli studi Mediaset per partecipare alla trasmissione ma, dopo aver ricevuto l’esito positivo del tampone, è stata rispedita a casa. Lei si è sfogata sui socia con un sonoro e colorito “Vaff…”

Come sta adesso la conduttrice de Le Iene

Stando a quanto emerso dal suo account Instagram, pare che Belen Rodriguez non abbia particolari sintomi del covid. La donna pare stia piuttosto bene, sta di fatto che non si era neppure resa conto di aver contratto il virus. Ad ogni modo, per ragioni di sicurezza è stata comunque rispedita a casa, dove ha potuto seguire la puntata de Le Iene direttamente dal letto della sua abitazione.

Durante la puntata di ieri del programma di Italia 1, infatti, la showgirl ha pubblicato delle Instagram Stories in cui ha mostrato di seguire a distanza la trasmissione. Inoltre, ha anche scritto di sentire moltissimo la mancanza dei collaboratori e di tutto lo staff de Le Iene. Ad ogni modo, la cosa importante è che stia bene, quindi, si spera che molto presto si rimetta in sesto e possa tornare al suo lavoro più carica che mai.