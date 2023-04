Il Paradiso delle signore anticipazioni 14 aprile: Adelaide nasconde qualcosa a Marcello

Le anticipazioni della puntata del 14 aprile del Paradiso delle signore rivelano che tra Adelaide e Marcello ci sarà qualche problema. Il ragazzo sembrerà pronto a partire per Lione ma, improvvisamente, farà una scoperta che gli farà cambiare idea.

Tra Marco e Tancredi, intanto, continuerà ad esserci un clima piuttosto teso a causa di quanto accaduto la notte dell’incendio in fabbrica e delle recenti scoperte fatte dal ragazzo. Maria, dal canto suo, prenderà una decisione su Vito.

Marcello indaga su Adelaide al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 14 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Marcello sembrerà pronto a partire per Lione e raggiungere Adelaide. Proprio mentre sarà in procinto di compiere questo gesto, però, farà una scoperta che lo spiazzerà. Barbieri, infatti, apprenderà che la contessa non si trova in tale luogo. Per tale motivo, deciderà di iniziare ad indagare per cercare di scoprire che cosa gli sta nascondendo Adelaide. Nel tentativo di scoprire quale sia il segreto, Marcello si farà aiutare da Ludovica, la quale asseconderà la volontà del giovane.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Francesco informerà Maria circa il fatto che Vito sta per partire e lasciare Milano. Nel momento in cui la ragazza si troverà a fare questa scoperta, però, verrà pervasa dall’istinto di ricercarlo. Per tale ragione, i due riusciranno a confrontarsi e la giovane realizzerà i veri sentimenti che la legano a Vito. Quest’ultimo, dunque, si troverà nella condizione di non dover più partire.

Anticipazioni 14 aprile: Tancredi contro Marco

Tale conseguenza gioverà anche a favore di Vittorio, il quale non si dovrà cimentare nella ricerca di un suo sostituto. Ma le cose andranno realmente in questa direzione, oppure ci sarà qualche colpo di scena dell’ultimo momento? Nella puntata del 14 aprile del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che tra Marco e Tancredi ci sarà un nuovo confronto. Il primo ha fatto delle scoperte, pertanto, informerà il fratello maggiore di tutto.

Il ragazzo minaccerà il suo consanguineo di rivelare tutto a Matilde in merito a quello che è accaduto in occasione della notte dell’incendio in fabbrica. Tancredi, però, avrà delle armi in suo favore. Per tale ragione, riuscirà in poco tempo a ribaltare la situazione e a portarla a suo vantaggio. Cosa potrà fare Marco per contrastarlo?