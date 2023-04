Maria De Filippi, gravissimo incidente stradale per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Alcune ore fa è stata battuta una notizia poco positiva che riguarda il mondo di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Si tratta di Diego Tavani che è rimasto colpito con la sua auto in un gravissimo incidente stradale la scorsa notte.

Il sinistro è avvenuto in tarda sera e per poco non ci ha rimesso la pelle. Infatti, si è detto miracolato e grato alla vita.

Diego Tavani miracolato: il gravissimo incidente

A raccontare quanto accaduto è stato lo stesso Diego Tavani in una storia pubblicata sul suo profilo social. L’uomo, classe 1979, abita a Roma e parla di “miracolo” in quanto, nonostante il violento botto, ha riportato soltanto delle contusioni, uscendo dal sinistro quasi del tutto illeso.

“Questa notte… Due fari… Lo stritolio delle gomme… Un rumore forte… Il buio. E poi il miracolo. Guardi su e capisci che qualcuno, per centimetri, ti ha salvato. Grazie vita perché a parte i dolori che sento addosso ancora posso vedere mio figlio crescere”.

Queste le parole dell’ex cavaliere di Ued che è stato travolto poi da messaggi di affetto e pronta guarigione. Tra i volti noti che lo hanno contattato facendogli sentire la loro vicinanza c’è stato anche Raimondo Todaro, professore di Amici

Chi è l’ex cavaliere di Uomini e donne

Diego Tavani ha 44 anni ed è un commerciante. Da tempo lavora nel Bar Tabacchi di famiglia nella Capitale, città che lo ha visto nascere e crescere. In passato ha frequentato i campi da calcio, giocando anche nei campionati professionistici.

L’ex atleta, ruolo portiere, ha militato anche nel Turris, squadra che milita in Serie C. Amante dello sport, pratica abitualmente attività fisica. Inoltre ama i motori, in particolare è un appassionato di auto e barche. A Uomini e donne lo abbiamo conosciuto per la sua frequentazione con Ida Platano ma anche con Milena e Alessandra.