Uomini e Donne spoiler 13 aprile: Maria De Filippi a centro studio per parlare con Armando

La puntata del 13 aprile di Uomini e Donne sarà molto movimentata. In tale occasione, infatti, vedremo che si partirà dal trono over e, in particolar modo, da un blocco riferito ad Armando Incarnato.

Nella scorsa registrazione il cavaliere è stato accusato da Aurora Tropea di avere un manager e di fare anche lui le sponsorizzazioni. Inoltre, Armando è stato accusato anche di aver fatto un provino per il GF Vip. Il cavaliere si è infuriato e ha chiesto a Maria De Filippi di fare delle indagini. Ebbene, oggi vedremo quale sarà il risultato.

Maria vs Armando a Uomini e Donne

Puntata molto attesa quella del 13 aprile di Uomini e Donne. Nella messa in onda in questione, infatti, assisteremo ad un confronto tra Maria De Filippi e Armando Incarnato. Quest’ultimo è stato accusato di avere un manager, ma lui ha negato tutto. La conduttrice, allora, ha provato a fare delle indagini in modo da capire come stiano realmente le cose. Ebbene, quest’oggi vedremo che cosa avrà scoperto la padrona di casa.

Durante il dibattito, poi, ci sarà un confronto molto acceso anche con Aurora Tropea. Quest’ultima non potrà fare a meno di intervenire sulla faccenda continuando a ribadire la sua versione dei fatti. La donna, infatti, dirà di essere sicura delle sue accuse. A suo avviso, Armando non è la persona che professa di essere. Lui è il primo a commettere delle scorrettezze, proprio come le persone verso le quali punta il dito.

Spoiler 13 aprile: una coppia lascia il programma

Il clima diventerà davvero molto teso nel corso della puntata del 13 aprile di Uomini e Donne. Armando Incarnato, infatti, avrà un vero e proprio crollo e scoppierà in lacrime. Il cavaliere dirà di essere disposto a lasciare per sempre la trasmissione se Maria De Filippi dovesse credere alla versione dei fatti di Aurora Tropea. Per smorzare un po’ i toni, poi, nel corso della puntata odierna del talk show pomeridiano vedremo che si parlerà anche di un’altra coppia.

Al centro dell’attenzione ci saranno Alberto e Tiziana. I due si sono già confrontati ieri ed hanno paventato la possibilità di approfondire la loro conoscenza lontano dai riflettori. Ebbene, nella puntata di oggi vedremo che i due concretizzeranno questo desiderio, pertanto, prenderanno la decisione di andare via insieme in modo da capire come vadano le cose.