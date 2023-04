Slitta la finale di Amici: Mediaset cambia tutto, brutte notizie per Maria De Filippi

Slitta la finale di Amici di Maria De Filippi. L’atto conclusivo del popolare talent show di Canale Cinque era previsto per sabato 13 maggio ma Mediaset ha preferito cambiare la data. Cosa è successo?

Amici 2023, slitta la finale del talent: il motivo

Lo slittamento riguarda un solo giorno ovvero la finale andrà in onda il 14 maggio. Il motivo è molto semplice e riguarda la stessa ragione per cui anche lo scorso anno la rete del Biscione ha fatto tale scelta. Sabato 13 maggio Rai Uno trasmetterà la finale dell’Eurovision Song Contest e per evitare lo scontro tra le due reti si è deciso di agire in questo modo.

Nel 2022 quando uscirono le date per l’Eurovision, Mediaset evitò una sovrapposizione tra i due programmi. Così si scelse, proprio come quest’anno, di spostare di un giorno l’evento, trasmettendolo domenica 15 maggio 2022.

Chi vincerà questa edizione di Amici?

Intanto, nell’attesa della finale prevista quindi per il 14 maggio, la gara nel talent si fa sempre più serrata. Da diverse settimane si è entrati nella fase finale del programma quella più importante e ogni volta viene eliminato un allievo. Fino ad ora, ad aver dovuto abbandonare la scuola, non senza polemiche sono stati Megan Ria, NDG, Piccolo G, Gianmarco Petrelli, Samuele Segreto e Alessio Cavaliere.

Ad essere invece in lista per la vittoria troviam Angelina Mango, Giovanni Cricca e Maddalena Svevi, Aaron Cenere, Isobel Kinnear e Ramon Agnelli, Mattia Zenzola, Wax e Federica Andreani. Chi poterà a casa la vittoria?

Nell’ultima puntata, andata in onda sabato scorso non sono mancate le polemiche. Nel dettaglio c’è stato un forte scontro tra Todaro e Rudy. Uno scontro che Maria ha deciso di non mandare in onda e di censurare completamente. Tale scelta però non è piaciuta affatto a l’ex ballerino di Ballando con le stelle che il giorno seguente ha lanciato frecciatine velenose al programma.