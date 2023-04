Un posto al sole anticipazioni 13 aprile 2023: scoppia la passione tra due ex, Marina prende una drastica decisione

Unaq nuova puntata di un Posto al sole attende i fan. Le anticipazioni relative all’appuntamento del 13 aprile 2023 ci fanno sapere che, Silvia, Diego e Nunzio saranno pronti a rilanciare il Vulcano. Purtroppo però qualcuno ha intenzione di rovinare il bel momento e medita vendetta.

Intanto tra Damiano e Rosa scatta di nuovo la passione. Marina invece si ritroverà di nuovo sola dopo che Roberto sarà costretto a correre ancora in soccorso di Lara. Ma andiamo a vedere i dettagli

Un posto al sole anticipazioni: Alberto medita vendetta, Scoppia la passione per una coppia

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata del 13 aprile ci fanno sapere che i ragazzi assieme a Silvia finalmente possono festeggiare il loro momento. Tutti sono pronti a rilanciare il Vulcano e per farlo vogliono dargli un tocco di originalità. Qualcuno però potrebbe rovinare loro questo momento, infatti, dietro le loro spalle Alberto sta meditando vendetta.

Intanto, Viola sembra non aver dimenticato Damiano ed è tornata da Eugenio. Anche il Renda non pare essere ancora pronto a rinunciare alla Bruni ma visto quanto successo tra lei e il Nicotera, è costretto a farsi da parte. Questo dietrofront l’ha riavvicinato a Rosa. I due passeranno una serata insieme, in cui scoppierà di nuovo la passione. Rosa si illuderà che tra loro possa ritornare il sereno ma non è affatto così.

Anticipazioni: Marina delusa ancora una volta

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che per Marina è davvero un momento particolare. La donna appena si è avvicinata a Roberto si è vista Lara mettersi in mezzo e inscendo un’altra delle sue.

La Giordano ha capito che così non può andare avanti e questa volta sta pensando davvero di mettersi da parte. Infatti, possiamo già anticiparvi che prenderà una drastica decisione che cambierà tutto