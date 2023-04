Armando Incarnato, ancora siluri: parlano due ex dame “E’ tutto vero, abbiamo le chat”

Le ultime puntate di Uomini e Donne hanno generato una bufera intorno ad Armando Incarnato. Dopo quanto accaduto in studio, sono intervenute due ex dame del Trono Over, Pamela Barretta e Veronica Ursida. In particolare quest’ultima è stata protagonista di alcuni degli scontri più accesi con Armando, quando all’interno dello studio si frequentavano.

Con lui ha avuto una conoscenza abbastanza altalenante caratterizzata da un finale per nulla tranquillo. E proprio nelle scorse ore dopo aver visto la puntata ecco che la Ursida ha detto la sua sulla questione svelando dettagli inediti.

Uomini e donne: Piovono accuse pesanti da parte di Veronica Ursida

Veronica Ursida non ha un bel ricordo della sua conoscenza con Armando. L’ex dama di Uomini e Donne ha proprio preso la palla al balzo per scagliarsi contro Incarnato, lasciando però dichiarazioni forti che confermerebbero la versione di Aurora Tropea. Non solo, dopo la turbolenta puntata, Incarnato ha condiviso un messaggio su Instagram in cui parla di cattiveria, astio e invidia.

Inoltre, il cavaliere napoletano ha dichiarato che non permetterà a nessuno di infangare il suo “cammino fatto di stima, lealtà e rispetto immenso nei confronti di Maria e delle persone che lavorano con lei”.

Veronica crede che Armando sia molto fortunato e che anche da questa situazione ne resterà “illeso come quando venne la sua ex in trasmissione”. E su questo la Ursida ha svelato un particolare retroscena: “Prima della registrazione sapevi già che tutto sarebbe andato apposto per te e te la ridevi alla faccia di tutti noi e di me”. “Ma prima o poi la ruota girerà e finirai di prendere tutti in giro”..

Anche Pamela Barretta contro Armando

Su Instagram è intervenuta anche Pamela Baretta, che si è lasciata andare a un lungo discorso, nel quale ha fatto intendere che Armando più volte avrebbe criticato la redazione e il programma. L’ex dama dopo aver introdotto questo discorso pare abbia ricevuto diversi messaggi da parte dei fan curiosi: “A me scrivono di sganciare la bomba… sperando di non vederlo più nel programma”.