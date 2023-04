Uomini e Donne, retroscena su Aurora Tropea: il vero motivo per cui è tornata nel programma

Di recente, un’ex dama di Uomini e Donne ha svelato dei retroscena alquanto pungenti su Aurora Tropea. La donna è tornata da poco nel parterre del trono over e sta già generando molto sgomento a causa di alcuni interventi e dichiarazioni molto forti.

Proprio nelle scorse puntate, infatti, si è scagliata contro Armando Incarnato portando alla luce delle faccende che hanno fatto infuriare il protagonista. Una persona che prima faceva parte del parterre, dunque, ha deciso di parlare e di raccontare cosa sa a proposito della dama.

I retroscena su Aurora Tropea di Uomini e Donne

Valentina Autiero, ex protagonista di Uomini e Donne, ha fatto delle confessioni su Aurora Tropea. La donna ha rilasciato un’intervista a Lorenzo Pugnaloni in cui ha parlato del ritorno della protagonista nel programma. In particolare, Valentina ha detto che la Tropea non sia affatto rientrata nel dating show per trovare l’amore. I suoi scopi sarebbero ben altri. Nello specifico, infatti, il suo unico obiettivo sarebbe quello di “vendicarsi” di alcune persone, sputando veleno e sentenze di ogni genere.

Nel suo mirino, chiaramente, ci è finito subito uno dei suoi “nemici” all’interno della trasmissione, ovvero, Armando Incarnato. Quest’ultimo, infatti, si sta trovando a fare i conti con una situazione davvero incresciosa. Nello specifico, è stato accusato di avere un manager e di sfruttare il programma per delle sponsorizzazioni. Maria De Filippi ha fatto delle indagini a riguardo e nelle prossime puntate vedremo cosa sarà emerso.

Valentina contro altri esponenti e sul ritorno a UeD

Valentina Autiero ha accusato Aurora Tropea di essere davvero determinata a distruggere alcuni protagonisti di Uomini e Donne e per farlo sarebbe disposta anche a mentire. Ad ogni modo, nel corso della sua intervista, Valentina ha spiegato che all’interno della trasmissione un po’ tutti gli esponenti del parterre hanno la coscienza sporca, pertanto, non saprebbe proprio prendere le parti di nessuno.

Una persona che stima molto è, ovviamente, Roberta Di Padua, con cui è amica da diverso tempo e, appena possibile, ne approfittano per vedersi e per trascorrere del tempo insieme. La donna, poi, ha rivelato anche se avrebbe piacere a tornare nella trasmissione. Ebbene, a tal riguardo ha detto che, se continuerà ad essere single, avrebbe interesse nel far parte ancora una volta del parterre. Stavolta, però, avrebbe un approccio del tutto differente rispetto al passato.