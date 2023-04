Uomini e donne, chi è Carlo Alberto Mancini il corteggiatore di Nicole?

Chi segue il trono di Nicole avrà sicuramente avuto modo di vedere Carlo Alberto Mancini. Il corteggiatore della tronista si è mostrato fin dal primo momento sempre garbato e gentile con tutti, motivo per cui ha subito attirato l’attenzione anche della Santinelli.

Ma chi è davvero questo bellissimo trentenne dal fisico scolpito e dagli occhi buoni? Scopriamolo insieme!

Uomini e donne: Chi è Carlo Alberto il corteggiatore di Nicole Santinelli?

Carlo Alberto Mancini ha 34 anni ed è originario di Bologna, anche se da diversi anni ormai vive a Roma, dove lavora come personal trainer. Serio e posato, Carlo Alberto sta corteggiando la tronista Nicole Santinelli con un corteggiamento d’altri tempi che gli ha subito attirato le critiche di Tina Cipollari.

L’opinionista, infatti, è convinta che è tropp perfetto per essere verso, insomma crede che nasconda qualcosa. Al contrario, Gianni Sperti si è mostrato positivamente colpito da ragazzo e ha invitato gli altri a prendere il suo esempio. Il suo modo di fare e il suo essere romantico ha attirato l’attenzione della bionda che si è detta pienamente colpita dal ragazzo.

Carlo Alberto pronto a portare via Nicole dallo studio

Il corteggiatore di Nicole Santinelli si è raccontato a Uomini e Donne Magazine, dove ha posto l’accento sul suo interesse nei confronti della tronista. “Di Nicole mi ha senza dubbio colpito l’aspetto fisico, lei incarna il mio tipo ideale di donna: ha un viso dolce, i capelli biondi, è alta…” ha detto.

A colpire Carlo però non solo l’aspetto fisico della tronsita ma anche i suoi modi pacati che sono molto simile ai suoi. Ad oggi, la conoscenza tra i due prosegue a gonfie vele e l’unica cosa che desidera è portarla via dal programma quanto prima possibile. Al momento quindi non ci resta altro che vedere cosa accadrà nelle prossime puntate