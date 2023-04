Albano Carrisi perde il controllo e arriva alle mani: schiaffi e paroloni in mezzo alla strada ad una donna (VIDEO)

Cosa è successo di recente ad Albano da farlo arrivare al punto di mettere le mani addosso ad una donna? Beh, sembra che il cantante, questa volta abbia perso davvero le staffe e per questo motivo è finito nel mirino della rete.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa realmente è successo

Il cantante di Cellino San Marco perde le staffe

In queste ore, Albano è finito nel mirino del web per via di un video che sta circolando in rete e che lo vede protagonista di un fatto clamoroso. Ricordiamo che il fatto è avvenuto qualche anno fa ma un utente lo ha ripostato in rete. Il cantante ha superato ogni limite ma dietro questo gesto c’è un motivo ben preciso. Nel dettaglio, si tratta di un episodio choc risalente a molti anni fa, che ha visto Carrisi perdere il controllo davanti a tutti e schiaffeggiare una donna.

Immagini che hanno scatenato la furia di chi ha visto la scena in onda: “Ha messo le mani su una donna, come puoi giustificare una cosa del genere“, “Venire alle mani per una cosa del genere mi sembra davvero assurdo”. Un episodio surreale ma che ha una giustificazione…

Albano schiaffeggia una donna: gli spettatori infuriati

In realtà Albano si è ritrovato vittima di uno scherzo finito malissimo. Come mostrano le immagini, il cantante è stato avvicinato da un fan che si spacciava per giornalista. La ragazza in questione si è avvicinata al volto dell’artista un microfono che si è rivelato essere in realtà un dildo.

L’oggetto ha scatenato la furia del cantante che, sceso dall’auto, si è scagliato contro la ragazza con una violenza tale da picchiarla. Coe si può vedere dalle immagini qualcuno prova a fermarlo ma lui è veramente una furia. Oltre alle mani, Carrisi si lascia andare anche a paroloni offensivi, mentre tutti guardando attoniti la scena.