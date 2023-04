Oroscopo 14 aprile 2023: Vergine temerari, Pesci senza paura

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 14 aprile 2023 i nati sotto il segno dell’Ariete dovrebbero seguire un po’ di più l’istinto. Gli Scorpione, invece, potrebbero aver fatto qualche errore di valutazione

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle circostanze nella vita che potrebbero spingervi a prendere delle decisioni che mai avreste pensato di prendere. In questi casi, è necessario fare appello al buon senso e anche a un po’ di istinto.

Toro. Siete persone che solitamente amano circondarsi di familiari e amici. Non siete amanti della solitudine, tuttavia, in certi casi è necessario imparare a saper stare bene anche con se stessi.

Gemelli. L’oroscopo del 14 aprile vi invoglia ad essere più creativi e dinamici. Queste caratteristiche devono essere adoperate non soltanto in ambito professionale, ma anche in quello sentimentale. In caso contrario, c’è il rischio di incappare nell’abitudine.

Cancro. Buon momento per cercare di risolvere alcune faccende in sospeso. Se siete indecisi su alcune decisioni da prendere, cercate di ascoltare il consiglio di una persona a voi molto cara punto non siate troppo pretenziosi in amore.

Leone. Giornata molto interessante per i nati sotto questo segno. Se avete delle faccende in sospeso, cercate di risolverle entro la mattinata. In questo modo potrete rendere il vostro pomeriggio un po’ più leggero.

Vergine. I nati sotto questo segno sono molto decisi a raggiungere un obiettivo. Cercate di non pensarci troppo su e seguite il vostro istinto che in questo particolare periodo è davvero infallibile.

Previsioni 14 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore siete un po’ freddi e distaccati. Forse, gli impegni di vita quotidiana vi stanno distogliendo da quelle che sono le priorità. In ambito professionale dovete cercare di mantenere la calma e di essere sempre sul pezzo.

Scorpione. Ci sono aspetti della vostra vita che andrebbero ricalcolati. Forse avete preso delle decisioni con troppa leggerezza e adesso vi trovate a fare i conti con i risultati delle vostre azioni.

Sagittario. Siete rimasti un po’ delusi dal comportamento di una persona cara. Cercate di non tenervi tutto dentro, ma esternate il vostro disappunto in maniera serena e tranquilla. Con il dialogo tutto si risolverà.

Capricorno. Secondo l’oroscopo del 14 aprile, i nati sotto questo segno dovrebbero imparare a tenere a bada un po’ di più gli impulsi. Siete persone tendenzialmente genuine, estroverse e sincere. Non sempre, però, questo trittico è efficace.

Acquario. Chi sta lavorando ad un progetto da un bel po’ di tempo, potrebbe ricevere una sorpresa inaspettata. Cercate di essere lungimiranti, ma al contempo godetevi anche il presente e quello che avete al momento.

Pesci. Non abbiate paura di quello che dicono o pensano le altre persone. Continuate ad andare avanti per la vostra strada e non perdete di vista quelli che sono i vostri obiettivi. Soprattutto nel lavoro potreste concretizzare qualcosa di molto importante.