Uomini e Donne spoiler 14 aprile: una coppia lascia il programma, Nicole va via?

Nella puntata di venerdì 14 aprile di Uomini e Donne assisteremo al prosieguo della registrazione cominciata il giorno 13. In tale occasione, dunque, vedremo che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio una coppia, la quale annuncerà di voler abbandonare il programma.

Spazio anche per il trono classico. Nicole continuerà ad essere presa di mira da Gianni Sperti e da altri esponenti del programma per la questione “bigliettino-gate”. La ragazza sarà davvero in difficoltà, pertanto, arriverà a prendere una decisione drastica? Luca eliminerà una corteggiatrice.

Uomini e Donne: la decisione di Luca

Gli spoiler della puntata del 14 aprile di Uomini e Donne rivelano che si parlerà di una coppia del trono over. Prima di arrivare a questo, però, dovrà essere terminato il blocco dedicato a Luca. Il ragazzo ha ammesso di conoscere già una corteggiatrice e di avere degli amici in comune con lei. Notando che tali persone gli stessero facendo un po’ troppe domande, il ragazzo deciderà di eliminare Alessia.

Tornando al trono over, invece, la coppia citata sopra è quella formata da Alberto e Tiziana, di cui si è già parlato in una precedente messa in onda. I due erano molto combattuti in quanto sentivano di nutrire un sentimento l’uno per l’altra, ma al contempo non erano sicuri al 100% di uscire dal programma insieme. Ebbene a distanza di qualche giorno, la sicurezza è arrivata.

Spoiler 14 aprile: coppia via e Nicole in difficoltà

I due racconteranno come stiano procedendo ultimamente le cose tra loro e poi arriveranno a fare una confessione molto importante. Nello specifico, infatti, annunceranno la volontà di uscire dal talk show in reciproca compagnia. Lo scopo, chiaramente, è quello di conoscersi meglio al di fuori e darsi una chance. In studio, chiaramente, tutti li applaudiranno e i due saranno accompagnati fuori dallo studio dal calore e l’affetto dei presenti.

Passando al trono classico, invece, Nicole sarà nuovamente al centro dell’attenzione. La ragazza è stata accusata di essersi comportata male nei riguardi della redazione per aver accettato un bigliettino da parte di Andrea. I due, anche nella messa in onda odierna, saranno messi spalle al muro e pesantemente accusati, soprattutto da Gianni Sperti. La tronista sarà davvero in difficoltà, sta di fatto che molti cominceranno a temere che il suo trono possa terminare prima del previsto. La ragazza, infatti, deciderà di andare via?