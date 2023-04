Antonella Perini, ex Uomini e Donne svela: dramma in gravidanza e confessione su Armando

Antonella Perini ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua gravidanza e non solo. L’ex dama di Uomini e Donne, che ha lasciato il programma insieme a Luca senza dare luogo a nessuna scelta, ha fatto confessioni anche su Armando Incarnato.

Quest’ultimo, ultimamente, è l’argomento più discusso all’interno del parterre del talk show pomeridiano. Antonella, dato che in passato ha avuto una frequentazione con lui, è intervenuta per chiarire alcune cose. Vediamo cosa ha detto.

Il problema in gravidanza di Antonella Perini

L’ex dama di Uomini e Donne, Antonella Perini, ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato molti retroscena della sua vita. Innanzitutto è partita dalla sua storia d’amore con Luca Panont ed ha detto di essere felicissima insieme a lui. I due hanno addirittura preso la decisione di fare un figlio, pertanto, sono davvero molto innamorati. Antonella, però, sta vivendo in maniera un po’ drammatica la gravidanza in quanto ha molta paura di quello che potrebbe succedere.

Malgrado questo, però, ha ammesso di provare in tutti i modi a nascondere la cosa con il suo compagno in modo da non generare in lui delle preoccupazioni. Nell’ultimo periodo, inoltre, la giovane si è presa pure un bello spavento in quanto non si è sentita affatto bene ed è stata costretta a rivolgersi a dei medici. Poco alla volta, però, sta interiorizzando il concetto che non deve vivere la gravidanza come una malattia.

I riferimenti a Uomini e Donne e ad Armando

Nel corso dell’intervista, poi, Antonella Perini ha parlato anche di altro, ovvero, di quello che sta accadendo a Uomini e Donne. Il riferimento è andato innanzitutto ad Armando Incarnato. La giovane ha avuto una frequentazione con lui prima di conoscere Luca. A tal riguardo, ha detto che Armando è sempre il solito. Invece di perdere tempo a difendersi dalle accuse in studio, che lui reputa infondate, dovrebbe sprecare le energie per conoscere davvero una donna.

Secondo il punto di vista di Antonella, Incarnato non sarebbe affatto propenso a trovare l’amore. Questo, dunque, sembrerebbe essere il motivo per il quale non si fidanza mai con nessuna. In merito alla questione del manager, invece, Antonella ha confermato che, in passato, ha ricevuto indiscrezioni in merito ad un rapporto di collaborazione tra Armando e una persona che è solita organizzare eventi. Il mistero, dunque, si infittisce.