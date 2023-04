Un posto al sole anticipazioni choc: Marina tradisce Roberto, un’altra coppia scoppia!

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che la prossima settimana assisteremo a numerosi colpi di scena nella soap opera. Nel dettaglio Lara continua il suo operato nei confronti di Roberto per allontanarlo da Marina.

La Martinelli è decisa a distruggere il loro rapporto e piano piano tutto sta funzionando secondo i suoi piani. La Giordano però ha capito che la sua rivale ha in mente qualcosa e stanca dei continui litigi con Roberto si ritrova a farsi confortare da un altro. Le anticipazioni ci fanno sapere che anche un’altra coppia è in crisi, si tratta di Alberto e Clara, ormai vicinissimi all’addio

Un posto al sole anticipazioni: Lara mette in atto un altro piano, Marina vicina ad Arnaud

Nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole vedremo Lara soddisfatta delle subdole manovre che sta mettendo in atto per far scoppiare la tensione tra Roberto e Marina. La Giordano è distrutta e teme che ancora una volta perderà suo marito.

Questa intanto trova conforto nell’amico Arnaud, finendo per allontanarsi sempre di più dal compagno. Quando le tensioni sembrano placarsi, ecco che una nuova emergenza che interessa la Martinelli e il piccolo Tommaso fa prendere di nuovo le distanze alla coppia.

Diego e Nunzio sono pronti a rilanciare il Caffè Vulcano, a dispetto dei timori di Silvia restia verso ogni tipo di investimento. Nunzio alla fine riesce comunque a convincerla ad assumere una social media manager per dare una nuova immagine al locale. Intanto Franco è costretto a fare i conti la netta possibilità di perdere il proprio lavoro.

Clara scopre tutto: Alberto l’ha tradita con Diana

Le anticipazioni ci fanno sapere che nuovi problemi arriveranno anche per Clara e Alberto. La coppia è in crisi o meglio il Palladini l’ha tradita con Diana. Quando quest’ultima però lo allontanerà il bell’avvocato andrà su tutte le furie scagliandosi proprio con la fidanzata. Ma per non farla insospettire deve fare ben attenzione ai suoi atteggiamenti.

Gli spoiler però ci fanno sapere che a smascheralo ci penserà Micaela, girando un video al Vulcano che rischia di far esplodere una vera e propria bomba tra lui e Clara, mettendo anche a repentaglio la sua reputazione. La donna capirà di essersi illusa per l’ennesima volta…