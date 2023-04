Uomini e donne, grande spavento per Maria De Filippi in studio: che paura!

La puntata di giovedì 14 aprile è andata in onda in maniera molto strana. Nel dettaglio la conduttrice ha invitato Gianni Sperti a sedere con lei al centro studio, mentre Tina Cipollari ha notato una sedia vuota nel parterre dei cavalieri, quella di Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano è finito al centro della bufera per via di alcune rivelazioni di Aurora Tropea, che l’ha accusato di avere più di un manager. Non solo, la dama ha anche fatto presente di aver saputo di una richiesta per entrare a far parte di un reality, come il Grande Fratello Vip.

Uomini e donne: Maria impaurita in studio nota un dettaglio mai visto prima

A questo punto, dopo le insinuazioni fatte al cavaliere, Maria De Filippi, vista la reazione di Armando ha chiesto un confronto faccia a faccia, dove ha deciso di partecipare anche lei. Per questa ragione si è accomodata al centro studio, e per la prima volta si è accorta di qualcosa di strano che le ha destato molta ansia.

La padrona di casa fa presente di voler risolvere questa situazione, in quanto non ha intenzione di perdere 20 minuti per parlare di Armando e Gianni. E, invece, alla fine quasi tutta la puntata passa a parlare di questa storia. La De Filippi a UeD sedendosi al centro studio nota un dettaglio: “Qua sembra che ti cada addosso il led. Te l’ho detto Gianni che fa strano”.Maria è impaurita da questa stranezza, e chiede a Gianni di farsi più indietro.

Maria balza dalla sedia appena scende il led

Appena è sceso il led Maria ha quasi fatto un salto dalla sedia… La padrona di casa aveva paura che il grande schermo le potesse cadere in testa. Insomma, un siparietto divertente che ha fatto molto ridere i presenti. Tra Armando e Gianni c’è stato il chiarimento.

L’opinionista e il cavaliere a fine discussione si sono stretti la mano promettendosi entrambi di attenersi solo ai fatti in studio senza criticare sul personale.