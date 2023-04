Anticipazioni Amici 2023, Maria fa una cosa mai vista prima: ecco chi è finito al ballottaggio

Ieri sera 13 aprile 2023 si è registrata una nuova puntata di Amici. Grazie alle anticipazioni possiamo svelare cosa è accaduto nel dettaglio in questa quinta puntata che ricordiamo andrà in onda sabato sera su Canale 5. Al ballottaggio finale sono finiti Ramon e Federica. Chi sarà uscito dalla Scuola? Il ballerino di Alessandra Celentano o la cantante di Arisa?

Ospiti della puntata francesco Sacchella e Clara di Mare Fuori, ai quali è stato consegnato il Disco di platino per Origami all’alba. Inoltre, è stato presente anche Francesco Cicchella, il quale è approdato in studio cantando il brano di Achille Lauro, Me ne frego. Nel corso della puntata però è accaduto qualcosa di inusuale, mai visto prima, che riguarda Maria De Filippi

Anticipazioni Amici 2023, quinta puntata: le manche

Zerbi e la Celentano hanno deciso di dare inizio a questa puntata sfidando Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ha vinto la squadra di Rudy e Alessandra, che hanno scelto di mandare al ballottaggio Angelina e Cricca. Quest’ultimo è stato scelto come primo eliminato provvisorio. In questa fase della puntata, Cricca ha avuto “un momento di sconforto importante”. A rincuorarlo ci ha pensato Maria e poi anche i suoi compagni. Pare che la De Filippi per incoraggiarlo abbia addirittura bloccato la registrazione.

Per la seconda manche, Rudy e Celentano hanno deciso di sfidare di nuovo Cuccarini ed Emanuel Lo, perdendo. Al ballottaggio sono inizialmente finiti Aaron e Ramon. Alla fine è stato scelto come secondo eliminato provvisorio Ramon. Infine, la terza manche, ha visto uno scontro tra le squadre Cuccarini ed Emanuel Lo vs Arisa e Raimondo Todaro. Hanno vinto i primi, che hanno mandato al ballottaggio Wax e Federica. I giudici hanno scelto di eliminare provvisoriamente Federica. Durante l’esibizione di Wax “è accaduto qualcosa di inusuale”. Ebbene, Maria si è seduta al centro studio dove è stato posizionato un banchetto del pomeridiano.

Chi è finito al ballottaggio?

Le anticipazioni ci fanno sapere che sono finiti al ballottaggio Cricca, Ramon e Federica. Inaspettatamente, si è inizialmente salvato il cantante. Pertanto, in Casetta uno tra Ramon e Federica ha lasciato definitivamente il talent show di Maria De Filippi.

Ovviamente non sono mancati i momenti simpatici con le trovate di Celentano e Zerbi. C’è stata anche una piccola discussione tra Cristiano Malgioglio e Alessandra. Intanto, non ci resta altro che attendere la puntata di sabato per capire chi ha lasciato definitivamente il talent