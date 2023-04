Armando Incarnato si filma a 220 km orari e posta il video sui social: la bravata gli costa carissimo

Armando Incarnato in queste ore è finito di nuovo nel mirino della rete. Questa volta però non per delle accuse verso la sua persona ma per un atteggiamento che ha indignato e non poco il web. Spesso sul proprio account social è solito mandare frecciatine, accompagnate anche da parolacce ed insulti.

In questo caso, oltre ad esagerare con i termini lo ha fatto anche in un altro modo, violando severamente le regole della strada. Nello specifico ha realizzato un video su Ig in cui si mostra alla guida della sua automobile a 220 km orari. Cosa assolutamente vietata nel nostro paese.

Il cavaliere di Uomini e donne si lancia in strada a folle velocità

Con la sua macchina il cavaliere di Uomini e donne, lanciata a folle velocità, fino a 220 chilometri orari, Armando ha rischiato davvero grosso. È stato lui stesso a caricare sul suo profilo Instagram il filmato in questione, un filmato che ovviamente ha scatenato e non poco gli animi degli utenti che hanno visto la storia.

arA corredo anche una didascalia che conferma la sua lucidità nel ciò che stesse facendo: Vado fino in fondo, bastardi. Una frecciata lanciata a chi in questi giorni, come lui dice sta infangando la sua persona.

La bravata di Armando Incarnato scatena serie polemiche

Additato per avere realizzato e poi postato un contenuto simile, Armando come sempre non ha ammesso scuse. C’è da dire inoltre che non è la prima volta che il cavaliere di Uomini e donne posta un video simile sui social. Lo scorso anno lo ha fatto anche mostrando in moto a 240 km orari.

Un comportamento che non ha giustifiche e che ovviamente ha indignato ancora una voltai l popolo della rete. Un pessimo esempio da seguire, ha commentato qualcuno. Altri invece lo hanno invitato a rispettare le regole, cosa che a quanto pare non è proprio abituato a fare.