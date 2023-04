Il Paradiso delle signore trama 18 aprile: Flora gelosa, Roberto sospettoso

La trama della puntata del 18 aprile del Paradiso delle signore rivela che Flora scoprirà che Umberto si è messo sulle tracce di Adelaide e non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente arrabbiata e accecata dalla gelosia.

Intanto, anche Roberto farà una scoperta poco piacevole che riguarda Gemma e Marco. Matilde, dal canto suo, si accingerà a testimoniare sulla vicenda dell’incendio. Tancredi sarà abbastanza preoccupato, pertanto le farà una richiesta.

Roberto ha dei sospetti su Marco e Gemma al Paradiso delle signore

Nella puntata del 18 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Tancredi comincerà a mostrare una certa apprensione per l’apertura del caso sull’incendio in fabbrica. L’uomo teme che la verità possa venire allo scoperto e possa apprenderla anche Matilde. Proprio per tale motivo, ne momento in cui la donna si accingerà per andare a fare la sua deposizione, lui le farà una richiesta. Nello specifico, infatti, vedremo che Roberto proverà a dissuaderla dalla volontà di indagare sulla faccenda. Riuscirà nel suo intento?

Su di un altro versante, poi, vedremo che Roberto si troverà a fare una scoperta poco piacevole. Nel dettaglio, infatti, si renderà conto che tra Gemma e Marco, in realtà, c’è ancora qualcosa di latente. Per tale ragione, non potrà fare a meno di restare particolarmente deluso e inizierà ad avere dei dubbi e dei ripensamenti sul passo che sta per far.

Trama 18 aprile: Flora fa una scoperta su Umberto

Al Paradiso delle signore, inoltre, nella puntata di martedì 18 aprile, vedremo che ci sarà un incontro tra Vittorio e Matilde. Malgrado Conti non avesse nessuna intenzione di farlo, dovrà necessariamente parlare con la donna per risolvere alcune cose in sospeso. Intanto, Umberto inizierà ad avere dei sospetti su Adelaide, al punto che si metterà sulle sue tracce. Flora scoprirà l’accaduto e ne resterà molto delusa. La donna, infatti, sarà particolarmente gelosa della decisione presa dal commendatore.

Perico, dal canto suo, sarà nel mondo dei sogni in quanto fantasticherà sul matrimonio con Irene. Il ragazzo non vede l’ora di coronare il suo sogno d’amore con la Cipriani. Vito, invece, sarà molto combattuto su come comportarsi con Maria. Il giovane non vede l’ora di partire con lei alla volta dell’Australia, ma la giovane ha recentemente ricevuto una proposta di lavoro molto importante. Come farà a dirle la verità? Non resta che attendere per scoprirlo.