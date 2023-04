Oroscopo 16 aprile 2023, classifica: Toro delusi, Scorpione in rimonta

Secondo l’oroscopo del 16 aprile, i nati sotto il segno dell’Ariete devono essere meno spavaldi e più attenti. I Leone non devono arrendersi agli ostacoli

Oroscopo dei primi sei segni

1 Acquario. Siete in grande forma oggi. I nati sotto questo segno sono desiderosi di trascorrere un po’ di tempo in più in compagnia di una persona cara. Amate circondarvi dall’affetto di chi amate.

2 Cancro. Chi insiste, conquista sempre, ricordatelo. Per tale ragione, cercate di tenere sempre gli occhi aperti e non impelagatevi in faccende troppo complicate. La bellezza sta nelle piccole cose.

3 Capricorno. L’Oroscopo del 16 aprile vi invita a mettere da parte l’orgoglio in amore e ad andare avanti non pensando troppo alle conseguenze. Ci sono dei momenti di tensione sul lavoro, ma stanno per arrivare delle ottime soddisfazioni.

4 Pesci. Non siate troppo severi con voi stessi. Se non riuscite a raggiungere un obiettivo nel tempo che vi eravate prefissati, non temete, si può sempre attendere. La pazienza è la virtù dei forti

5 Ariete. Siete bisognosi di attenzioni e questo potrebbe portare alla nascita di qualche piccolo inconveniente. Non siate troppo spavaldi e valutate bene prima di prendere una decisione.

6 Leone. Non dovete fermarvi mai dinanzi gli ostacoli. Esso sono fatti per essere superati, pertanto, non demordete. Approfittate di questa giornata per trascorrere un po’ di tempo con le persone care.

Previsioni astrali 16 aprile ultimi sei segni

7 Scorpione. Gli ultimi giorni sono stati un po’ troppo movimentati, ma adesso potete riprendere in mano la vostra vita e le vostre abitudini. Cercate di non soffermarvi troppo su cose futili

8 Vergine. L’Oroscopo del 16 aprile vi invita ad essere un po’ più lungimiranti. Spesso tendete ad accontentarvi e non sapete guardare oltre. Questo atteggiamento non farà che rendervi particolarmente vulnerabili.

9 Bilancia. In amore è tempo di aprire gli occhi. Per troppo tempo avete fatto finta di non vedere certe cose, ma adesso è tempo di darsi da fare e di mettere al primo posto voi stessi.

10 Toro. Se avete ricevuto qualche delusione, questo non è il momento di abbattersi. Rimboccatevi le maniche e cercate di dimostrare agli altri il vostro valore. In primis dovete essere voi a credere nelle vostre potenzialità.

11 Gemelli. Giornata un po’ confusa dal punto di vista professionale. Se non avete le idee chiare su quelle che sono le prossime mosse da fare, forse è il caso di rivalutare un po’ i vostri progetti.

12 Sagittario. Giornata un po’ complicata dal punto di vista delle emozioni. Se state aspettando un cambiamento, forse è il caso che partiate in primis da voi stessi. NOn siate troppo esigenti.