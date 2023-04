Oroscopo 17 aprile 2023: Gemelli bisognosi di una spinta, Sagittario in balia degli eventi

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 17 aprile, i nati sotto il segno della Vergine devono aprirsi un po’ di più al dialogo. I Pesci, invece, potrebbero fare delle conoscenze molto interessanti in amore

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se state cercando di fare colpo su qualcuno cercate di essere più disinvolti. Ricordate che nella vita la sincerità paga sempre. Provare ad essere chi non si è, non farà altro che rendervi ridicoli.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 17 aprile vi invitano a iniziare questa settimana con il piede giusto. Se ci sono stati dei disguidi in passato, adesso è tempo di mettere tutto da parte e di guardare avanti con maggiore ottimismo.

Gemelli. I nati sotto questo segno necessitano di una spinta per intraprendere un nuovo percorso di vita. Spesso sentite il bisogno dell’appoggio delle altre persone per emergere e fare ciò che realmente vorreste.

Cancro. Siete persone molto determinate, che quando si mettono in testa una cosa difficilmente cambiano idea. Ricordate, però, che solo gli stolti non lo fanno mai. Se avete rivalutato una situazione o una persona non esitate ad agire di conseguenza.

Leone. Bisogna prestare molta attenzione alle azioni che verranno compiute nel presente, in quanto potrebbero portare il conto in futuro. Non dovete caricarvi dei problemi degli altri, altrimenti c’è il rischio di collassare.

Vergine. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. In ambito sentimentale, invece, vi sentite un po’ incerti. Se ci sono dei problemi cercate di parlare in maniera onesta e tranquilla e vedrete che tutto si risolverà.

Previsioni 17 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Gli alti e bassi della vita vi stanno destabilizzando e non poco. Ad ogni modo, prima vi abituerete e meglio sarà. In ambito sentimentale, invece, è necessario allargare di più gli orizzonti.

Scorpione. L’oroscopo del 17 aprile vi invita ad essere un po’ più pazienti e a innervosirvi solo se ne vale davvero la pena e non per questioni futili. Cercate di essere proiettati sul vostro futuro, specie per quanto riguarda il lavoro.

Sagittario. Molti di voi si troveranno in balia degli eventi. Ci sono tante cose in ballo e voi potreste essere particolarmente confusi. Cercate di affidarvi alle persone che per voi contano davvero qualcosa.

Capricorno. Non mi lasciate intimorire dalle critiche. Nella vita si avrà sempre a che fare con persone che non desiderano altro che demolire chi è meglio di loro. Per tale ragione, non perdete mai di vista chi siete e cosa siete in grado di fare.

Acquario. Inimicarsi i nati sotto questo segno potrebbe essere una scelta poco oculata. Di solito siete persone gentili e disponibili, tuttavia, nel momento in cui vi sentite presi in giro, perdete totalmente la pazienza.

Pesci. In amore sta per cominciare un periodo molto positivo punto soprattutto i single potrebbero fare delle conoscenze particolarmente interessanti, quindi, cercate di frequentare ambienti molto affollati.