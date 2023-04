Uomini e donne anticipazioni: Alfonso Signorini da Maria per la questione Armando? Indiscrezioni

Alfonso Signorini potrebbe sbarcare a Uomini e donne: questa è l’ipotesi più plausibile dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Canale 5. Il motivo è molto semplice e riguarda la richiesta esplicita di Armando Incarnato fatta a Maria

Il cavaliere napoletano è stato accusato di aver fatto il provino per Il Grande Fratello Vip e per questa ragione ha detto a Maria di indagare sulla questione. La De Filippi gli ha detto che prenderà informazioni ma è molto probabile che a chiarire le cose in mertio possa essere proprio conduttore del reality.

Armando chiede a Maria di informarsi sul suo provino al GF Vip

Nei giorni scorsi Armando Incarnato è finito al centro di una vera e propria bufera. Il cavaliere è stato accusato da Aurora Tropea di essere a Ued solo per farsi pubblicità e di avere alle spalle un manager che gli dice come comportarsi in studio. Ma non solo, la dama, ha anche riferito a Gianni Sperti che Armando in passato ha fatto il provino per il GF Vip ma che però non è stato prese.

Accuse che hanno mandato su tutte le furie il 40enne tanto da decidere di abbandonare lo studio. Per questo motivo Incarnato ha chiesto alla De Filippi di informarsi sulla cosa altrimenti lui non sarebbe più rientrato. Più volte ha ribadito o lei o io Maria, non posso essere accusato in questo modo per qualcosa che non ho fatto. Maria intanto ha ammesso di credergli ma se ci tiene davvero farà una chiamata a chi di dovere.

Alfonso Signorini potrebbe arrivare negli studi di Ued

Gianni Sperti ha sottolineato che Armando non può dare questi ordini a Maria in quanto la padrona di casa ha già ammesso che lo crede. Incarnato però si è detto deciso e ha riferito che fino a quando non verrà fuori la verità lui se ne torna a casa.

Ed ecco che a mettere le cose in chiaro una volta per tutte potrebbe essere proprio Alfonso Signorini. Dato che è stato tirato in ballo diverse volte nella discussione è possibile che il conduttore del reality possa approdare nel format della collega e dire davanti a tutti se Armando ha realmente fatto il provino.